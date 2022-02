La máxima autoridad de la Semana Santa de Zamora junto a representantes de la Semana Santa de Valladolid y la de Medina de Rioseco, representaron a las Pasiones de la región en un “largo” encuentro mantenido anteayer con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y con la directora general de Salud Pública para poner las primeras bases para la planificación del desarrollo de los desfiles en toda la comunidad en convivencia con el coronavirus. Esta reunión era una demanda de los presidentes de cofradías y hermandades de la ciudad que, una vez que el presidente de la comunidad autónoma, Alonso Fernández Mañueco, anunció que sí habría procesiones este año desconocían a qué atenerse en la organización de la salida a la calle de los cofrades y los grupos escultóricos.

En esta primera toma de contacto, Sanidad ya ha recomendado a las cofradías que los desfiles procesionales discurran por calles “lo más anchas posible” y en todas aquellas que no se pudiera mantener la distancia de seguridad con el público situado en las aceras, “se deberían de cortar”. A este respecto se darán instrucciones a las autoridades locales para limitar el acceso de los espectadores para que no haya ninguna incidencia.

A falta de conocer en detalle estas directrices, esta recomendación compromete momentos significativos de los recorridos, desde la subida de la Virgen de la Esperanza por la calle de Balborraz, la bajada de la Buena Muerte desde la iglesia de San Vicente hasta la plaza de Santa Lucía o incluso el paso de muchas cofradías por tramos muy estrechos del casco antiguo como la rúa de los Notarios y la de los Francos, lo que conllevaría o bien el paso de las procesiones sin público en los puntos concretos donde no exista una distancia mínima de seguridad o bien que las cofradías se decanten por diseñar recorridos alternativos pensados únicamente para capear el coronavirus.

Isabel García aseguró que “desde el primer momento nos han dicho que esta Semana Santa será distinta a la de 2019 y que se retomará la rutina en la organización en el año 2023” y ahondó que “sin duda habrá que esperar al protocolo final”.

A mayores, las autoridades sanitarias han solicitado a las cofradías que les informen del número de hermanos de pasos y del número de los instrumentos de viento que participarán en cada uno de los desfiles procesionales. Una vez conocida la cifra se plantearía la realización de cribados para todos ellos, unas pruebas que “gestionarían desde la Junta de Castilla y León”, indicó la presidenta de las cofradías y hermandades de Zamora.

Sanidad también ha comunicado que los hermanos y cofrades deberán llevar una mascarilla quirúrgica debajo del caperuz y también la deberán portar en todo momento los hermanos de paso porque en ambas situaciones no se puede mantener la distancia mínima de seguridad, unos con los cofrades de acerca y otros, entre los propios cargadores.

Respecto a la carga, contará “con un protocolo específico” esgrimió Isabel García. La presidenta de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias remarcó que Zamora cuenta con “una problemática muy específica” frente a otras pasiones donde prima la carga realizada a ruedas o bien en andas.

Entre los aspectos que regulará este texto oficial figuran que los tapabocas se renueven cuando pierdan su eficacia, dado que “por la humedad que se genera con el esfuerzo dejarían de ser útiles” o el establecimiento de turnos a la hora de beber la plantilla, no pudiéndolo hacer todos al mismo tiempo, ejemplificó Isabel García, quien sostuvo que “la Semana Santa de 2022 no va a poder ser como la que dejamos en 2019. Ahora la evolución de la pandemia es muy favorable, pero nos dijeron que tendríamos que tener mucha prudencia a la hora de celebrar nuestros desfiles procesionales”. También apuntó que “nuestra realidad es conocida en profundidad por el consejero de Sanidad de su etapa como médico en el Complejo Asistencial de Zamora”.

Una vez que las cofradías hayan remitido los datos solicitados a Sanidad, la administración regional establecerá unas normas específicas para que se puedan desarrollar todos los actos que conlleva la Semana Santa. “Desde Sanidad van a realizar un trabajo muy exhaustivo para darnos unas normas y obligaciones muy concretas. Tomarán las medias sanitarias necesarias para que se puedan desarrollar todos los actos con la mayor seguridad sanitaria posible”, concluyó la presidenta de la Junta pro Semana Santa, Isabel García Prieto.

El Merlú de La Mañana, la apuesta del escultor Ricardo Flecha como cartel





El merlú es el protagonista absoluto del cartel oficial de la Semana Santa de Zamora de 2022, un icono elegido por el escultor Ricardo Flecha Barrio porque hasta el momento no había ocupado ningún cartel de la Junta pro Semana Santa de Zamora. “Mi pretensión es que se vea que es un cartel de Semana Santa rápidamente con un símbolo asociado a ella, como es la corona de espinas, y unos personajes que en los 100 años de carteles nunca habían salido”, describió el artista local. La emblemática pareja aparece rodeada de una corona de espinas en rojo y el fondo es blanquecido, en alusión al “blanco de la lana” de la estameña. En un segundo plano de la composición, el escultor ha ubicado un momento de la procesión del Viernes Santo de la Cofradía de Jesús Nazareno, en concreto cuando el desfile alcanza las Tres Cruces y el paso de Redención. La elección del grupo escultórico que hiciera Mariano Benlliure la ha efectuado porque “es el más característico de la cofradía. Poniendo a la Verónica u otro paso no se identificaría con la Semana Santa de Zamora de inmediato”, aclaró el autor que basó su trabajo en una foto realizada años atrás sobre la que ha hecho hasta seis versiones. Flecha compartió que entre los bocetos figuraba uno en el que “la corona de espinas iba arriba” y finalmente optó por colocarla abajo porque “funciona mejor visualmente”. También explicó que intentó “incluso copiar la corona de espinas que hay en el Cinco de Copas, pero era muy difícil”. Sobre la composición, realizada en dibujo a lapicero y posteriormente con medios digitales, el director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño ha colocado las palabras Semana Santa en “una tipografía moderna no excesivamente grande”. La Junta de Cofradías ha efectuado una tirada de 5.000 unidades que pueden recogerse ya en el Museo de Semana Santa.