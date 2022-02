"La alternativa es el PSOE o Vox". Así de claro se ha pronunciado la vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, en su visita a Zamora para apoyar la candidatura socialista a las próximas elecciones autonómicas. Y es que, argumentó, o la victoria socialista esta vez se traduce en la formación de "un Gobierno decente" o será de nuevo el Partido Popular el que forme el Ejecutivo, eso sí con unas exigencias ya explicitadas por Vox de entrar a gobernar.

"El 14 de febrero no valen los lamentos", expresó Lastra, quien puso en valor a "las nuevas generaciones políticas" que representa Luis Tudanca frente a la "indolencia" de quienes han tenido "abandonada a la comunidad" durante 35 años, en referencia al Partido Popular.

Destacó cómo los gobiernos del Partido Socialista están siendo de estabilidad, tanto a nivel nacional como en las autonomías, y así eran también los del PP, hasta que el líder popular, Pablo Casado, como ocurrió en Castilla y León "ordenó a Mañueco convocar elecciones, anteponiendo los intereses de su partido a los de los ciudadanos".

Era un mensaje para los indecisos y quienes votaron a Ciudadanos en los anteriores comicios para que apoyen al PSOE, como explicitó también el número 2 de la lista por Zamora, José Ignacio Martín Benito.

En un encuentro con los medios de comunicación en el Mirador del Troncoso, el histórico dirigente socialista Patxi López, secretario de Política Federal y al frente del secretariado de Memoria Democrática y Laicidad, habló de que la tendencia de las encuestas son favorables a los socialistas. Además hay otros síntomas que avalan la victoria de Luis Tudanca, como el "nerviosismo" del Partido Popular que se refleja en las visitas de Pablo Casado a la comunidad "hablando de la remolacha o de los Reyes Católicos", además del "inaceptable trato dispensado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero".

Reivindicó las políticas de los gobiernos socialistas para salir de la crisis sanitaria y social, que han optado por "proteger a la gente", frente al "negacionismo del Partido Popular que votó en contra de los estados de alarma, de la vacunación, de los ERTE, de la reforma laboral y debilitó los sistemas sanitarios allí donde gobernaba"

El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez agradeció el respaldo de sus compañeros del PSOE nacional a la vez que criticó los mensajes "racistas y xenófobos" del líder de Vox, Santiago Abascal, en su vísita del día anterior a Zamora. Un "mensaje de odio" de una formación "que no cree en las autonomías y atacó el estatuto de Castilla y León".

Los "trásfugas de UPN" y el terrorismo

En otro orden de cosas, Adriana Lastra no sólo no rectificó el calificativo de "tránsfugas" para definir a los diputados de Unión del Pueblo Navarro que votaron en contra de la reforma laboral ante la amenaza de querella de uno de ellos, sino que se ratificó al identificar a Sergio Sayas y Carlos García como tales. "Que se lean el pacto antitransfuguismo que también firmó su antigua formación, UPN y verán como su comportamiento está definido claramente con el de tránsfugas", por traicionar a su partido de origen.

Por su parte, Patxi López replicó también a los que acusan al PSOE de pactar con Bildu y el entorno del terrorismo de ETA. En ese sentido, se mostró muy cansado de este tipo de acusaciones, cuando durante toda su historia el PSOE no ha hecho otra cosa que luchar contra el terrorismo. Y es el único partido que "no es que haya hecho discursos, como ellos, sino hechos. Todo lo que se ha hecho contra el terrorismo lo han hecho los gobiernos socialistas. Ellos se dedican a arengar en las plazas, pero no han movido un solo dedo".