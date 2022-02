Sanidad anuncia la campaña de vacunación en Zamora para la semana del 7 al 13 de febrero. Puedes recordar el calendario de vacunación de estos días, aquí.

DOSIS DE RECUERDO EN USUARIOS NACIDOS ENTRE 1996 y el 10 de febrero de 2004 (repesca también de años anteriores):

ZAMORA 7, 8, 9 y 10 de FEBRERO: En el recinto ferial IFEZA

DOSIS DE RECUERDO EN USUARIOS NACIDOS ENTRE 1998 y el 11 de febrero de 2004 (repesca también de años anteriores):

BENAVENTE 11 de FEBRERO: En el Centro de Negocios del Centro de Transportes y L. de Benavente.

SEGUNDA DOSIS USUARIOS MAYORES 12 años (primera dosis administrada por el sistema de Autocita el día 20 de enero):

ZAMORA 10 DE FEBRERO: En el Hospital Virgen de la Concha

No vacunarse si...

Se ruega a la población que no acuda a vacunarse si presenta estas características: personas enfermas de COVID, en cuarentena o personas con infección por COVID-19 reciente en las que no haya pasado al menos 4 semanas desde el diagnóstico (se recomienda 5 MESES); personas no vacunas previamente con la pauta completa y personas que no haya transcurrido el tiempo suficiente desde la última dosis:

• 5 meses para los vacunados con Pfizer o Moderna

• 3 meses para los vacunados con AstraZeneca o Janssen

Consulta pueblo a pueblo de Zamora los casos de coronavirus:

Ante la aparición de un positivo en un test de farmacia el ciudadano debe iniciar un aislamiento de siete días y debe informar del resultado a través de la aplicación Sacyl Conecta, excepto los mutualistas que se deben de poner en contacto con su centro de salud. Así puedes solicitarlo desde la aplicación.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha agregado la mielitis transversa, una afección neurológica, como una posible reacción adversa muy rara de las vacunas de la covid-19 desarrolladas por AstraZeneca y Janssen, y subrayó que este efecto secundario se produce con una “frecuencia desconocida”.

Casi 400.000 vacunas administradas en Zamora

Con respecto al ritmo de vacunación en la provincia, a fecha 3 de febrero de 2022, Zamora ha administrado un total de 390.399 vacunas, lo que supone que 145.646 personas ya tienen la pauta completa. Asimismo, 97.986 personas también tienen la tercera dosis administrada.