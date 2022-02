Sanidad sigue con el ritmo de vacunación en Zamora para los usuarios que quedan por inyectarse con el tercer pinchazo. Esta semana, del 7 al 13 de febrero, se llevará a cabo el último llamamiento de la tercera dosis para la ciudadanos de la provincial. Puedes recordar el calendario de vacunación de estos días, aquí.

Hoy, le toca el turno en la dosis de recuerdo a los nacidos entre 1996 y 1997, es decir, para los zamoranos de entre 25 y 26 años. Lo harán en los entornos del recinto Ferial de la ciudad de Zamora (IFEZA) en horario de 9:00 a 21:00 horas, dando un descanso en la vacunación entre las 15:00 y las 15:30 horas.

DOSIS DE RECUERDO EN USUARIOS NACIDOS ENTRE 1996 y el 10 de febrero de 2004 (repesca también de años anteriores):

ZAMORA 7, 8, 9 y 10 de FEBRERO: En el recinto ferial IFEZA

DOSIS DE RECUERDO EN USUARIOS NACIDOS ENTRE 1998 y el 11 de febrero de 2004 (repesca también de años anteriores):

BENAVENTE 11 de FEBRERO: En el Centro de Negocios del Centro de Transportes y L. de Benavente.

No vacunarse si...

Se ruega a la población que no acuda a vacunarse si presenta estas características: personas enfermas de COVID, en cuarentena o personas con infección por COVID-19 reciente en las que no haya pasado al menos 4 semanas desde el diagnóstico (se recomienda 5 MESES); personas no vacunas previamente con la pauta completa y personas que no haya transcurrido el tiempo suficiente desde la última dosis:

• 5 meses para los vacunados con Pfizer o Moderna

• 3 meses para los vacunados con AstraZeneca o Janssen

Consulta pueblo a pueblo de Zamora los casos de coronavirus: