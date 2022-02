El candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes por Zamora, César Mayo, entiende que es el momento de que Zamora se dé cuenta de que existe “la necesidad urgente de apostar por un partido propio de la provincia y de la región, para luchar contra las políticas centralizadoras que están desangrando el territorio”.

Así lo expresa el propio Mayo: “En la provincia de Zamora, todos hemos podido comprobar que, desde el día que se formó la comunidad autónoma birregional de Castilla y de León hace 39 años, siempre hemos estado votando a los partidos de índole estatal y siempre todos ellos han fallado a Zamora. Me sorprendería mucho que todavía alguien en Zamora piense que esta vez no nos van a volver a fallar; nuestros paisanos se tienen que dar cuenta de que todos los partidos estatales, en cuanto cogen sillones en Valladolid, ya solo piensan en seguir centralizando allí todos los recursos de esta administración”, explica

El candidato de UPL insiste en esta cuestión: “Hemos tenido 39 años para comprobarlo, nada va a cambiar. Por ello es necesario y acuciante que se apueste por un partido de nuestra provincia y nuestra región, como es UPL, que piense de verdad en cambiar las políticas centralizadoras y traiga los recursos y la riqueza que le corresponden a Zamora y al resto de la Región Leonesa, porque si seguimos por el mismo camino, el destino de Zamora es continuar despoblándose y ver como siguen mermando tanto su actividad económica como laboral; tenemos que apostar por que nuestros paisanos se queden y también porque vuelvan nuestros hijos y hermanos, es el momento de empezar a darnos una oportunidad”.

Para Mayo, UPL es “el único partido político que apuesta por que la Junta empiece a descentralizar las inversiones que siempre van para Valladolid o Burgos y empezar a crear polígonos industriales en todas las comarcas de Zamora”. “Aunque a la gente le sorprenda, el 98,5% de todos los nuevos polígonos industriales que tiene planificados hacer el actual gobierno de la Junta son para la Región Castellana (principalmente en Valladolid y Burgos) y sólo el 1,5% para la Región Leonesa. Es más, ningún nuevo polígono industrial de los proyectados vendrá para Zamora, siendo esta forma de ‘reparto’ la que llevan practicando desde hace 38 años, pues también cuando gobernó el PSOE esta comunidad en los años 80 apostó por el mismo modelo centralizador y lo primero que hizo fue quitarle a Zamora y a toda la Región Leonesa el tren vía de la Plata, prefirió quitarlo antes que industrializar las comarcas zamoranas por donde pasaba”, enumera el leonesista.

Mayo apunta que es tal el abandono de todos los partidos de índole estatal con Zamora, “que en Europa no dan crédito a que una de las provincias que más kilómetros de frontera tiene con Portugal, no tenga ni una sola autovía que comunique con el país vecino”. “Veinte años llevan prometiendo en elecciones convertir la N-122 de Zamora a Braganza en la autovía A-11, o la carretera nacional de Sanabria a Braganza, pero acaban los comicios y ya no se acuerdan más de Zamora hasta las siguientes elecciones”.

Mayo recalca que lo mismo está pasando con la sanidad. “Están haciendo una gestión nefasta con nuestra provincia, para UPL la sanidad pública zamorana será una línea roja a la hora de pactar. Si la gente de nuestra tierra apuesta por nosotros, cubriremos todas las plazas vacantes, mantendremos todos los consultorios abiertos y con consultas presenciales, como siempre debió ser, también cambiaremos la normativa para que ningún médico o sanitario abandone su plaza hasta que no esté cubierta por otro y para que a los médicos y sanitarios que tengan que desplazarse a las comarcas zamoranas reciban una compensación económica para que les interese mucho más venir y quedarse”, repasa el responsable de UPL. Y aclara: “Nosotros no tenemos la culpa de que nos hayan despoblado y los médicos son algo esencial para nuestra gente.

Finaliza Mayo: “Solo con los fondos europeos que se han enviado durante años a esta comunidad autónoma para utilizarlos en el desarrollo de Zamora y que nunca han llegado, porque la Junta ha preferido que se quedaran en Valladolid, se hubieran podido industrializar todas las comarcas zamoranas. No somos pobres porque lo merezcamos, sino porque así lo han querido todos los partidos estatales que han gobernado esta administración autonómica birregional”.