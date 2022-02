"El código postal afecta más que tu código genético frente al cáncer. El acceso a los tratamientos del cáncer es desigual según donde vivas", por ejemplo en tener a disposición una unidad de cuidados paliativos a domicilio, que tiene un radio de acción únicamente a 30 kilómetros de Zamora capital. Es una de las razones por las cuales la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer incide sobre todo en la inequidad frente a la enfermedad, señaló el presidente, Alfonso Fernández Prieto.

Y no es que Zamora sea precisamente una zona maltratada en este sentido, ya que por ejemplo están implantados los programas de cribado de cáncer de colon, que aún no están extendidos a todo el país, indicó la psicooncóloga María Montejo. Precisamente en este sentido el jefe de Sanidad, Casto López, puso el acento en la importancia de concienciar a la población en el diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que el programa del cáncer de colon tiene un seguimiento inferior al 30% de la población diana, mientras el del cáncer de cuello de útero se aproxima al 50%, cifra en todo caso inferior al del cáncer de mama, las mamografías preventivas que están mucho más implantadas entre la población.

Diez mil euros al año, el coste del cáncer para una familia

El nivel socioeconómico es otro un factor de desigualdad en el cáncer pues, entre gastos directos e indirectos, el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000 euros durante la enfermedad, según los cálculos de la Asociación contra el Cáncer. Estos gastos podrían ser inasumibles para las personas en una situación de vulnerabilidad ya que, están en paro, son autónomos o su salario se encuentra por debajo del salario mínimo interprofesional. El porcentaje de mujeres cuyo salario está por debajo del salario mínimo es el doble que el de los hombres.

Vivir con un tumor en el mundo rural

También vivir en el mundo rural implica una mayor dificultad para los pacientes, como es el caso de Ricardo Fernández, un enfermo de cáncer de Fermoselle que empezó con un cáncer de riñón que posteriormente se extendió a otras partes del cuerpo. "La enfermedad me apareció cuando trabajaba en Valladolid y me llevan desde ese hospital, porque tengo ya confianza con mi médico. Puedo desplazarme en mi propio vehículo porque aún puedo conducir. Cuando no pueda no sé cuál será la alternativa".

Fernández agradeció la ayuda de la Asociación contra el Cáncer, que presta servicio de ayuda psicológica, además de otros como talleres para el linfedema, ayudas para prótesis, pelucas o pañuelos, ayudas sociales y apoyo de todo tipo para los enfermos oncológicos.

Azayca

Si la Asociación contra el Cáncer estaba haciendo campaña de concienciación en Santa Clara, a la altura de la plaza de Castilla y León un poco más allá en la otra punta de la misma plaza se encontraba Azayca (Asociación Zamorana de Ayuda frente el Cáncer) también arropada por las autoridades, como el jefe de Sanidad, Casto López Cañibano, el diputado de Política Social, Ramiro Silva, o la concejala de Servicios Sociales, Inmaculada Lucas.

El mensaje de la presidenta de Adeiza, Pilar de la Higuera fue doble. Por un lado la necesidad de los hábitos de vida saludable y la prevención y por otro, el acceso desde Zamora a los tratamientos personalizados basados en un diagnóstico molecular del cáncer. Además destacó la labor que está haciendo la entidad con cinco grupos activos de ejercicio terapéutico para pacientes con cáncer.

Acompañó a Azayca, Atanasio Pandiella, el vicedirector del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, quien habló de las posibilidades de presente y futuro de la inmunoterapia en la lucha contra el cáncer, ya que permite al propio sistema inmunitario reconocer y atacar a las células cancerígenas de forma eficaz y selectiva. Destacó los excelentes resultados de este tipo de terapias en tumores como el de pulmón o las leucemias.

La violinista Lucía Urones Sánchez se encargó de amenizar la campaña de divulgación en el Día Mundial contra el Cáncer.