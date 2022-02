El pintor Javier Montesol regresa a la ciudad por tercera ocasión con una muestra en solitario en la galería de arte Espacio 36. En la muestra comparte con el público un nuevo tema pictórico, el flamenco.

–¿Cómo se aproxima al universo del flamenco?

–Yo llevaba con anterioridad un año haciendo temas de flamenco que expuse en Luxemburgo con mucho éxito. Para esa ocasión pinté temas que había hecho a partir de información que obtenida en Internet, por ejemplo a través de la película de Carlos Saura “Flamenco”. Quise ver ensayos en directo, pedí permisos al Ballet Nacional de España, pero me encontré con el problema del COVID. Ellos estaban encantados de que fuera, pero no se podía por las restricciones de la pandemia. Me acordé de que la hija del galerista Ángel Almeida era bailaora y que su mujer tenía una escuela de flamenco en Zamora. Contacté con él, le comenté que estaba trabajando sobre cultura española y que me gustaría hacer algo en vivo. Él me cerró un encuentro con su hija, que tiene una escuela en Madrid, donde resido. Fui una fría mañana de finales de noviembre. Ella puso la música, se puso a bailar y yo iba con un iPad haciendo vídeos y fotografías y en un cuaderno, tomando apuntes.

–Fue una mañana muy fecunda.

–Efectivamente. A mí me interesa el movimiento porque en él está la vida. No soy un pintor de naturaleza muerta. Me gusta mucho el paisaje, pero el paisaje entendido como movimiento humano, como la persona dentro del paisaje, no esas las pinturas que hace mucha gente de la Gran Vía sin nadie. Siempre en mi creación me ha movido el movimiento. Fue muy especial la sesión con Alicia porque la pintura sin vida para mí no tiene sentido. La conexión que se creó ella bailando y yo tomando apuntes hizo que pudiera sacar obra. En el estudio empecé luego a trabajar sobre los apuntes tomados y me pasó algo muy curioso. Entre 2017 y 2019 estuve trabajando sobre Mariano Fortún a través de un encargo del Museo del Prado que se materializó en el libro “Idilio” y en una performance en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde pinté la batalla de Tetuán a tamaño real en un cuadro que mide tres metros por diez, y me di cuenta, cuando empecé a pintar el trabajo de Alicia, que era lo mismo que había hecho Fortún en Granada, pues él tiene una serie de cuadros de gitanas bailando flamenco.

–¿Qué ha puesto para usted este trabajo?

–Puede parecer que está hecho en cinco minutos y pero no es así. Yo tengo 60 años de trabajo detrás. Hay un aprendizaje detrás que es el oficio y la pintura ante todo es oficio.

–Y ¿se valora ese oficio?

–Creo que no todo el mundo. Durante estos años he trabajado mucho la pintura en vivo. He tomado apuntes en Nueva York, en París, me plantado el caballete en medio de las calles como los impresionistas franceses y ahora tengo una soltura a mis casi 70 años. Ahora ya tengo una soltura de mano, esta confianza en mi trabajo que hacen que se aprecie en el resultado.

–En la muestra también tiene algún cuadro de los exhibidos en Luxemburgo.

–La exposición se complementa con cuadros del principio del camino por mi interés por el flamenco, el baile español y la cultura española. En uno de ellos aparece el mítico guitarrista Diego el gastor, ya fallecido, a partir de un documental que localicé en Youtube grabado en una venta en Morón en los años 70. Me encantó la imagen, y por mi edad he conocido ese ambiente y lo pinté.

–Habla de manera apasionada sobre esta temática. ¿La va a seguir pintado?

–Sí, me interesa mucho. No sé hacia dónde evolucionará, pero me interesa mucho. Cuesta mucho en la vida encontrar caminos y en mi caso he encontrado el camino de la belleza del cuerpo de la mujer, la belleza del movimiento y he visto que hay mucho interés por la danza española. Me he encontrado en Instagram con una bailarina rusa jovencísima que tiene un cuadro flamenco donde canta otra rusa, lo cual demuestra que la cultura es un lenguaje universal. El flamenco es de los patrimonios que tenemos en este país. Una bailaora va a Japón e interesa, va a Rusia e interesa. Yo pertenezco a una generación en la que nos interesó mucho homologarnos con el extranjero. Teníamos tal complejo de inferioridad en España... lo que lo queríamos todos era aprender francés e inglés y demostrar que éramos tan ingleses como los ingleses o tan franceses como los franceses. Ahora con esta globalización es hora de volver a este sello de identidad que es la cultura española, que es como la gastronomía que tiene mucho valor.

–La exposición se complementa con obra sobre papel. Háblenos de ese trabajo.

–Aunque los apuntes los he tomado gracias a herramientas digitales como es el iPad, en el tratamiento busco ese sabor orgánico que tiene la pintura al óleo sobre tela. Es la técnica con la que más cómodo me encuentro, más que cuando trabajo con el agua. A raíz de anterior exposición con Ángel Almeida, donde había obra sobre papel, comprobé que había interés por este tipo de creación y me animé a hacer diez ejemplos para que alguien que no pueda adquirir una tela, pues que sí pueda hacerse con un papel. El trabajo es el mismo, aunque en ellos utilizo aguada con toques de óleo.