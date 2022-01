El zamorano Francisco Lozano Sánchez jefe de servicio y catedrático de Cirugía Vascular, ha tomado posesión como nuevo presidente de la Real Academia de Medicina de Salamanca. Durante el acto de apertura del curso 2022 en el Aula Unamuno de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca, tomó posesión la nueva junta directiva de la Academia, presidida por el doctor Francisco Lozano Sánchez, al que acompañarán en la nueva dirección los doctores Cándido Martín Luengo, Consuelo del Cañizo Fernández-Roldán, Luis García Ortiz y Juan Fernando Masa Jiménez.

La lección inaugural corrió a cargo del académico Juan Fernando Masa Jiménez, bajo el título “Soporte respiratorio no invasivo en la neumonía causada por el COVID-19”.

Nacido en Zamora, el 14 de agosto de 1953, Francisco Lozano es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina del distrito de Salamanca desde 1992. Su discurso de ingreso, el 25 de marzo de 2002, trato sobre el “Nacimiento y desarrollo de la cirugía vascular. Posibilidades actuales”. En el año 2007 es elegido académico electo (Angiología y Cirugía Vascular en la sección: Cirugía y sus Especialidades), e ingresó como académico numerario el 25 de Abril de 2008 con el discurso sobre “Calidad de vida relacionada con la cirugía vascular”, contestado por el doctor Alberto Gómez Alonso.

Casado y con dos hijos, Francisco Lozano siempre ha llevado a gala su condición de zamorano. Estudió en el instituto Claudio Moyano antes de licenciarse en Medicina en Salamanca. Posteriormente se especializó en Cirugía General (1981) y en Angiología y Cirugía Vascular (1985), además de contar con formación en gestión. Lozano completó su formación en universidades de Italia y Estados Unidos.

Actualmente es catedrático de Cirugía Vascular (Universidad de Salamanca), director del Departamento de Cirugía (USAL), jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular (Hospital Universitario de Salamanca) y jefe de Grupo en el Área Cardiovascular del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).

El zamorano tiene un extenso currículum en el que figuran nombramientos como el de subdirector del Centro Biomédico de Investigación Experimental (USAL); Presidente Plancir-Cirugía Vascular del Ministerio de Sanidad; y presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa y de la Española de Angiología y Cirugía Vascular, entre otros.

En España hay una Real Academia de Medicina que a su vez tiene academias de distrito, una de ellas la Real Academia de Medicina de Salamanca para esta provincia, Zamora, Ávila, Segovia y Cáceres. “Tiene más de medio siglo de existencia y yo como presidente lo que quiero es ponerla al día con la sociedad actual”.

Por eso Lozano se plantea dos grandes funciones. “Tiene que seguir siendo una entidad científica donde se hable de los conocimientos y el saber, pero también debe ser una institución con una proyección hacia el exterior”.

El presidente de la Real Academia cree que “es muy importante la divulgación. En estos dos años que hemos sufrido tanta incertidumbre es importante que haya gente de su entorno, en la que confíe que le informe adecuadamente de cómo funcionan las cosas”.

“Es muy importante que nosotros salgamos a la calle. De hecho en Zamora se hace todos los años una semana de la salud con la Fundación Científica Caja Rural y la Real Academia de Medicina de Salamanca y se llena de gente, porque lo que buscan las personas es tener conocimientos a su nivel explicados por gente que le da confianza”, explica el doctor. Uno de los planeamientos es la realización de ciclos de conferencias entre lúdico y científicas.

Un segundo papel que tienen que desempeñar las Reales Academias es el de “asesoramiento, consultoría. Que te pidan opinión ciertas instituciones para ver qué opinamos la gente que nos hemos dedicado toda la vida a trabar por los enfermos”.

La Academia no investiga directamente, pero sí otorga premios a los jóvenes para la realización de trabajos.

El servicio de Cirugía Vascular de Salamanca atiende también a Zamora y Ávila, provincias donde no existe esta especialidad. “Yo he operado a muchísimos zamoranos. Yo ahora conozco en Zamora a más pacientes que gente normal”.

Las patologías más graves que tratan los cirujanos vasculares son los aneurismas de aorta, que son muy frecuentes, la cirugía de la carótida “que da lugar a ictus” y las isquemias de las piernas. “Estas son nuestras tres patologías más frecuentes y graves. Y luego tenemos toda la patología venosa, que en los últimos dos años está descuidada, como las varices, porque no es tan grave. Yo ya le he dicho a la Administración, que tendríamos que hacer un plan de choque porque estos dos años se han suspendido multitud de operaciones y consultas y ahora estamos viendo las nuevas y las antiguas, las listas de espera están creciendo y a veces la Administración mira para otro lado, y nosotros no. Porque son nuestros enfermos, no podemos mirar para otro lado. Los políticos juegan a sus votos, pero yo no juego a sus votos, juego a la realidad”.

Las varices no terminan siendo patología grave casi ninguna pero empeoran la calidad de vida del paciente, explica el especialista.

“La gente es muy buena y cuando le dices, oiga, estamos operando aneurismas de gente que se puede morir, lo suyo lo dejo para atrás y lo comprenden. Pero llega un momento en que te dicen, oiga, pero lo mío tendrá que llegar en algún momento, porque claro el que tiene una hemorroides, una hernia o unas varices también quiere que le operen, porque su problema es el suyo, no el de otra persona. Por eso hay que hacer actuaciones; no me gusta la palabra peonada, pero sí trabajos extraordinarios por las tardes remunerados, porque tampoco hay cirujanos, se han ido. Y con el que tenemos hay que duplicar”.