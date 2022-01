El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Zamora denuncia que el profesorado no puede acogerse al plan Me Cuida, una iniciativa gubernamental que presenta una normativa específica introducida en materia de conciliación de la vida familiar y laboral con ocasión de la situación de crisis sanitaria para parte del funcionariado público. “Han cambiado las medidas preventivas, los periodos de confinamiento ante casos positivos por COVID, los protocolos de actuación generales y de forma concreta, los protocolos de actuación en los centros educativos, pero sin embargo no se ha dado respuesta a una situación que se repite de forma frecuente en los centros educativos, en los que el profesorado vive situaciones paralelas de confinamiento, el del alumnado y del ámbito familiar, y sin posibilidad de conciliar ante estos escenarios”, explican desde el sindicato, que pide que exista un plan de conciliación para el profesorado con hijos en situación de confinamiento, “ya sea por positivo en COVID o porque el aula a la que pertenece se encuentra confinada”, detallan.

También señalan que en la adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID en centros educativos de Castilla y León, los contactos estrechos vacunados con pauta completa están exentos de la realización de cuarentenas, por lo que “no se contempla que el profesorado pueda realizar cuarentena cuando sus hijos están confinados, bien porque su aula está confinada o porque ha dado positivo por COVID”. Por ese motivo, hasta la fecha, los docentes están viviendo situaciones “en las que hacen auténticos malabares” par que sus hijos se encuentren atendidos cuando se dan las situaciones de confinamiento. “Consideramos que el profesorado está realizando una gran labor en la sociedad y que también merece que sus necesidades de conciliación se vean atendidas”, exige STE Zamora.