El padre de un niño de 5 años ha expresado su queja por el hecho de que la unidad móvil de realización del test de antígenos haya rechazado realizarle la prueba porque no tiene DNI. El niño es contacto de un positivo y tiene tarjeta mutualista de Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), pero no le hacen el test de antígenos, según relata su progenitor porque no tiene DNI.

"Vamos que le dicen que se lo hacen pero para que lo sepa su madre, que no puede constar en ningún sitio por no tener DNI. No se si esto es normal o le ha pasado a alguien mas, pero ¿si hay un protocolo en el que hay que notificar al colegio si se es positivo como se hace si no consta en ningún lado?", explica el padre "Además en el propio cartel pone que se acuda con alguno de esos documentos: tarjeta sanitaria, de mutualista o DNI". TODO SOBRE EL CORONAVIRUS EN ZAMORA