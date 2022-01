El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora, Artemio Pérez, ha pedido al Ayuntamiento explicaciones sobre la subvención concedida a la Asociación de San José Obrero ya que ha recibido una cantidad de dinero considerablemente superior al resto sin que haya documentación que lo justifique y cuando además mantiene una deuda con las arcas municipales.

Pérez valora positivamente la actividad desarrollada por la Asociación de Vecinos de San José Obrero, pero quiere conocer por qué se aumentó de forma tan significativa la subvención a este barrio, que se refleja en un decreto de la Alcaldía. El decreto afirma que la Asociación de San José Obrero tiene una deuda de 65.741 euros con el Ayuntamiento, con un acuerdo verbal de 2016 con el concejal Carlos Calzada para fraccionar el pago en 120 mensualidades. El anterior presidente se comprometió a destinar el importe de la subvención anual de cinco mil euros a pagar la deuda. Pero la subvención de 2020 fue de 13.200 euros, de los que cinco mil son para pagar la deuda y 8.200 para actividades, con lo cual “es el propio Ayuntamiento el que está pagando la deuda de la asociación de forma fraccionada”.

La Federación de Vecinos manifiesta su “sorpresa y casi indignación” por el hecho de que se aborde la deuda con la Asociación de San José Obrero de forma verbal, sin pasar por ningún Pleno o comisión.

Otra de las dudas que quiere aclarar la Federación son unas declaraciones del alcalde, Francisco Guarido, en redes sociales, en las que indica que en marzo de 2020 el Ayuntamiento firmó un convenio con San José Obrero “para reconocer la actividad que desarrolla de especial interés municipal, y en base al Plan Estratégico de Subvenciones, se aprueba una subvención de 15.000 euros, más otros 5.000 euros recibidos como Asociación de Vecinos” lo que hace un total de veinte mil euros”. Sin embargo de esta cantidad solo se han justificado el gasto de 13.251.

La Federación no entiende qué normativa se ha aplicado para llegar a un acuerdo de pago aplazado cuando no se ha satisfecho la deuda. Artemio Pérez explica que este asunto no se pudo presentar como alegación al Plan Estratégico de subvenciones porque Faveza tuvo conocimiento de las cantidades aprobadas cuando ya había finalizado el plazo.

Además en el Consejo Sectorial de Economía “las preguntas sobre la subvención se responden de forma escueta y muchas veces insuficiente, sin soporte documental alguno” y en el Pleno del Ayuntamiento no se han contestado “las preguntas planteadas por Faveza, sobre este tema bajo la excusa de que existían otros temas de más interés, o que no se refería a ninguno de los puntos del orden del día” , señala Artemio Pérez.