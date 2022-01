El trastorno de ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o lo que puede llegar a ocurrir. Es un trastorno silenciado, el cual afecta cada vez a más personas a nivel mundial. Mientras que el miedo es la emoción que se siente en presencia de una amenaza, la ansiedad es una sensación de un peligro, problema o amenaza que está por suceder.

Sara Castro Rodríguez, psicóloga sanitaria, ha sido la encargada de cerrar las Jornadas Infosalud organizadas por la Fundación Científica Caja Rural de Zamora y el Hospital Recoletas Zamora.

La zamorana lo ha hecho hablando sobre la psicofisiología de la ansiedad y su tratamiento. Una charla en la que también ha colaborado la Asociación de ayuda al paciente con cáncer (Azayca).

“Podemos saber que estamos sufriendo ansiedad porque nuestro cuerpo reacciona con, por ejemplo, cambios en el ritmo cardiaco, ya que se acelera mucho, los músculos se tensan e incluso podemos empezar a llorar o se nos cierra el estómago. Varía un poco todo. Se trata de pensamientos cognitivos de no poder con la situación y una sensación de pesimismo personal”, ha manifestado Sara Castro, psicóloga experta en la ansiedad y, especialmente, en su tratamiento.

“El mejor tratamiento siempre es la prevención. Si prevenimos la ansiedad, conseguiremos no tener trastorno de ansiedad. ¿Cómo? Pues con una rutina, con una buena respiración, con una correcta higiene del sueño, con diferentes pautas para tener una vida lo más tranquila posible y calmada o para que, si tenemos un sufrimiento y/o enfermedad, ya sea personal o de algún familiar o amigo, intentar seguir diferentes pautas para no darle vueltas a esas ideas continuamente y no entrar en ese estado de ansiedad”, ha declarado Sara Castro, la cual también valora el tratamiento psicológico como siguiente paso, aunque depende un poco de cómo se manifieste el trastorno de cara a trabajarlo. tal y como ha reiterado.

“La ansiedad en sí no es mala, ya que es un estado emocional y nos puede hasta llegar a ayudar. El problema es cuando se desborda ante una situación que se nos puede ir de las manos y ahí ya sí que es una situación preocupante”, ha insistido Sara Castro, a la vez que ha querido mencionar que “la ansiedad ha aumentado mundialmente debido a la pandemia y a la situación por la que hemos pasado y nos seguimos encontrando y es necesario hablar de ella para saber cómo actuar”.

Durante la conferencia celebrada en la tarde de ayer en el Colegio Universitario, Sara Castro ha hablado acerca de los diferentes tratamientos de ansiedad cuando una persona tiene que enfrentarse a situaciones que pueden resultar tenebrosas. Además, la psicóloga ha valorado “muy positivamente” la celebración de estas jornadas y ha manifestado que “es una gran satisfacción que se le dedique tiempo a la salud y a cuidarnos”. “Para mí, es una grandísima satisfacción que también se le haya dejado un hueco a la salud mental que, sin duda, es la gran olvidada”, ha declarado.