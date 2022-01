El equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora ha cumplido con el trámite y ha aprobado el presupuesto provincial para el ejercicio 2022. De poco han servido el rechazo y los argumentos de la oposición ante la mayoría que conforma el bipartito en el Pleno, una ventaja numérica que se ha visto reforzada por el respaldo del miembro no adscrito del órgano, un Tomás del Bien que se sitúa, desde hace tiempo, mucho más cerca de las posiciones del presidente, Francisco José Requejo, que de la de sus antiguos compañeros del PSOE.

De este modo, el punto principal de la sesión ordinaria de enero se ha resuelto sin sorpresas, aunque no sin debate. Los grupos han discutido sobre la cuestión por espacio de casi dos horas antes de levantar sus respectivas paletas para confirmar el voto. A esa circunstancia ha contribuido el cierre de Requejo, que ha intervenido fuera de los turnos ordinarios para ponerle el broche a la posición del equipo de Gobierno sobre el presupuesto. Estos han sido los razonamientos principales de cada interviniente:

Laura Rivera (Izquierda Unida)

La portavoz de IU en La Encarnación, Laura Rivera, ha presentado una amplia argumentación y una nutrida batería de enmiendas ante el Pleno, aunque ha visto cómo el bipartito iba tumbando cada una de sus propuestas. Consciente de cuál iba a ser la respuesta a priori, la representante de la oposición ha aprovechado sus intervenciones para dejar clara su posición y para reseñar que el incremento de casi diez millones en el montante total del presupuesto del ejercicio procede del incremento de los ingresos procedentes del Estado.

Por lo demás, Rivera ha lamentado el descenso de los ingresos por la vía de los impuestos, "y no porque el equipo de Gobierno haya bajado tasas como el IAE, sino porque la provincia pierde población". La responsable de IU ha lamentado la disminución del gasto en empleo, ha asegurado que la atención a los ayuntamientos "no es una prioridad" para el bipartito y ha criticado que buena parte de las inversiones redunde en el beneficio de Zamora capital. "No son sectarios, pero quizá sí un poco interesados", advirtió la dirigente de Izquierda Unida.

Eduardo Folgado (PSOE)

El portavoz socialista se ha mostrado muy crítico con el proyecto presentado por el equipo de Gobierno, y ha calificado la propuesta de "mala en las formas y en el fondo". Folgado ha recordado que el bipartito no ha citado al Consejo de Alcaldes para presentarle el presupuesto y ha augurado numerosas modificaciones con el paso de los meses: "Esto que nos traen es algo ficticio, un mero trámite", ha asegurado el dirigente del PSOE, que ha alertado sobre la posibilidad de que los cambios futuros en el documento traigan un reparto "arbitrario" del dinero.

Como Rivera, Folgado también se ha referido a cuestiones como el incremento del dinero procedente del Estado o el elevado gasto en Zamora capital, y ha criticado que el bipartito repita "políticas que hacen de Zamora un desierto". El portavoz del PSOE también se ha referido al gasto de 800.000 euros en publicidad mientras otras actuaciones quedan en el tintero, y al reparto de incentivos entre los funcionarios sin un criterio definido.

José María Barrios (PP)

El portavoz del equipo de Gobierno, José María Barrios, ha sido el encargado de fijar la posición del bipartito durante el debate: "No coincidimos en la percepción de lo que son estos presupuestos", ha constatado el dirigente popular, tras escuchar los argumentos de la oposición: "Son acciones centradas en las personas del medio rural y que pretenden mejorar la vida de los pueblos", ha aseverado el político moralino, que ha acusado a PSOE e IU de "estar desconectados de la realidad".

Barrios ha defendido la inversión en carreteras y en obras, ha subrayado la justicia en el reparto sin mirar colores políticos, ha elogiado los avances en turismo y ha remarcado la pertinencia de las partidas para el desarrollo industrial de Benavente o San Cristóbal de Entreviñas. Aquí, el portavoz del equipo de Gobierno deslizado, como también haría más tarde Requejo, que la ausencia de la alcaldesa de ese municipio y diputada provincial, Leonor González, en la sesión plenaria podría responder a su deseo de evitar un voto en contra al presupuesto que incluye 1,4 millones para su municipio.

Francisco José Requejo (Ciudadanos)

El último diputado en tomar la palabra ha sido el presidente de la institución, que ha hablado de un presupuesto "con propuestas reales" y que ha reclamado sin éxito el voto favorable de la oposición. Como es costumbre en La Encarnación, el tono ha sido más relajado con Rivera que con Folgado, a quien Requejo ha acusado de buscar "un protagonismo patético".

El dirigente liberal ha hecho un repaso de las inversiones previstas, ha pedido dejar al margen las cuestiones partidistas y ha confirmado que el equipo de Gobierno "intentar trabajar con rigurosidad sin caer en la autocomplacencia". "Estamos muy orgullosos y nos iremos con la cabeza alta cuando nos toque", ha zanjado Requejo.