La asociación cultural Capitonis Durii está ultimando el proyecto de una serie documental sobre el Cerco de Zamora con motivo de la conmemoración este año de los 950 aniversario de este capítulo tan significativo de la historia de Zamora.

Más de 40 personas han hecho posible la grabación de las imágenes a lo largo de los últimos meses. El grueso de la filmación se ha llevado a cabo a lo largo de una sucesión de fines de semana repartidos entre los meses de agosto y de octubre, aunque en estos días se están tomando imágenes en nuevos espacios abiertos de la ciudad “donde no haya edificios altos para que no haya objetos que no corresponden a la época”, desgrana el presidente del colectivo, Luis Fernando García.

El trabajo, con guion confeccionado por Mejor con Arte y filmado por Konsak Producciones, recoge escenas ubicadas en exteriores en la parte medieval de la ciudad, desde la zona del Castillo, el arco de doña Urraca, en el entorno de la iglesia de Santiago de los Caballeros o en el portillo de la Lealtad y algunos planos realizado en el Alto de Valorio con un amplio despliegue de medios técnicos dado que han empleado desde una grúa hasta drones.

Las principales dificultades que ha conllevado la grabación han residido en la climatología y las dimensiones de los propios gigantes que enmarcan a los protagonistas del Cerco. “Su altura nos ha obligado a tener que recurrir a grúas y otros dispositivos para grabar a la misma altura” que las figuras que atesora del colectivo cultural.

La serie documental, ahora mismo en una avanza fase de postproducción, la integrarán seis capítulos de cinco minutos de duración, centrados cada uno de ellos en uno de los protagonistas del Cerco. A los gigantes han puesto voz distintas personas vinculadas con la actividad cultural de la ciudad, como, desde el mundo teatral Jesús Ramos, Almudena San Frutos, Mario Lozano, Jesús García, Andrés López, Ángel Martín, Ana Gallardo sin olvidar la aportación del dúo musical Mark y Alba.

El trabajo audiovisual contará con música épica, la inclusión de un cuidado grafismo confeccionado por el ilustrador Pifa Montgomery o bien la figura de un narrador que dará unidad a uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por Capitonis Durii.

La idea de la producción partió del propio colectivo, deseoso de hacer nuevas propuestas de cara a la importante efeméride que se celebra esta anualidad. “Pensamos que este formato era interesante para explicar lo que sucedió a través de nuestros gigantes que serán los personajes a través de los que se explicará cómo fue la muerte de rey Fernando, cómo se repartió el reino entre sus hijos o cuáles fueron las maniobras de Sancho”, enumeran desde Capitonis Durii que costea más de la mitad del proyecto que cuenta también con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora, de la Diputación de Zamora y de Caja Rural.

El material audiovisual, que previsiblemente se estrenará en el me de marzo, está previsto divulgarlo a través de plataformas digitales y remitirlo a festivales de documentales donde tengan cabida producciones históricas lo que sin duda dará visibilidad a Zamora, su historia y a esta activa agrupación cultural.

La serie documental no es la única actividad gestada por el colectivo para dar visibilidad al histórico aniversario. Así a lo largo de los próximos meses Capitonis impulsará una serie de conferencias, efectuará un hermanamiento con los gigantes de Barcelona, entre otras muchas propuestas, aunque la más cercana en el tiempo será dar a conocer públicamente a su séptimo gigante, Diego Ordóñez que complementa a doña Urraca y Arias Gonzalo, efectuados en el año 2008, en Valencia. Dos años más tarde la asociación cultural zamorana encargó a Jaime Domínguez las figuras del Cid y de Bellido Dolfos. El mismo artesano zamorano llevó a cabo a don Sancho en el año 2016 y nuevamente el colectivo confió en él para realizar Pedro Arias y también para la séptima figura.