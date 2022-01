Ante esta situación, muchas farmacias de Zamora se encuentran con la tesitura de tener en su haber miles de test comprados a precios superiores que ahora tienen que malvender. Precisamente en este sentido sale a la palestra una farmacia de Zamora que, a través de las redes sociales, reflexiona sobre el asunto. Aquí puedes leer su comentario:

Tenéis que pensar que los test de antígenos no estaban siendo muy usados, todo empieza desde que llega la señora Ómicron y el sistema de salud se desborda, por lo que hay un incremento exponencial de la demanda y por tanto, siendo un país capitalista, del precio en toda la cadena. Dicho esto, todas las farmacias pierden horas y horas buscando proveedores de confianza para intentar satisfacer la demanda, pero claro, el precio está por las nubes, como el marisco en navidad, pero nadie pone el grito en el cielo por esto.

La mayoría nos unimos para conseguir mejores precios y poder hacer frente a los grandes desembolsos que requieren los distribuidores (no te mandan 50, la mayoría vende de 1.000 en 1.000 ) y aún así ponemos un margen ridículo o incluso a coste porque entendemos que la población los necesita y es algo que salva vidas... habrá quien haya hecho el agosto ( como en cualquier gremio). Ahora por fin regulan el precio (aunque no sé muy bien en qué se basan para ponerlos a a 2,94 ya que la semana pasada han comprado 5 millones de test a 3,10 euros). Mañana nos llegan test de Bidafarma a 2,95, lo que significa que vamos a vender a pérdidas, como con las mascarillas.

¿Vamos a vender? Por supuesto, lo primero es la salud.

¿Vamos a asesorar de cómo se deben utilizar y a gastar nuestro tiempo sin llevarnos nada a cambio? Por supuestísimo, por vocación y por formación.

¿Vamos a conseguir más test a mejor precio? Eso esperamos

¿Vamos a bajar el precio aunque podamos agarrarnos a los famosos 2,94? Por supuestísimo.

Mucha gente habla de que nos hemos hecho ricos con la venta de test y mascarillas, pero nadie sabe lo que nos cuestan, no saben nuestro margen, no saben el tiempo que dedicamos a conseguirlos y no se han parado a pensar que aunque le gane 2 euros a un test (cosa que no hago ) y venda 300 no me saca de pobre, por no hablar de las mascarillas ffp2 que vendemos a 35 céntimos... ya casi me he comprado el yate.

Pagamos 100 euros por una PCR pero eso no es caro o vamos a un centro médico y pagamos 40 para que nos hagan el mismo test que en la farmacia y nos metan el palito...

(...) La Cruz verde no se apaga nunca, hemos estado, estamos y estaremos para lo que haga falta, asesorando desde nuestros conocimientos, porque es nuestra vocación y es en lo que creemos. Y sí, somos un establecimiento sanitario y somos un negocio, y obviamente ganamos dinero igual que todo el mundo que trabaja. Estamos felices de lo que tenemos y de seguir al pie del cañón.

Esperamos que entendáis la situación en la que todas las farmacias de este país se han visto inmersas y que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido para echar una mano, como siempre hacemos.

Si alguien se lee el post entero le regalamos una aspirina...¡No somos ni usureros ni mercaderes, somos profesionales que ayudan desde su posición a que todo vaya mejor, aunque vivamos de ello1