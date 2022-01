“Hablar de música tradicional no es hablar de algo estático. Los contextos no son los que había, son los de ahora y los espacios donde se desarrolla la creatividad, empiezan a ser los escenarios y otro tipo de celebraciones” esgrimió ayer el gerente del Consorcio de Fomento Musical, Pablo Madrid con motivo de la presentación pública de la nueva edición festival “Son de raíz”, que gira alrededor del concepto de reciclaje musical. Y es que “una parte de la música tradicional se está resignificando atendiendo a la idea de reciclaje musical que parten de los elementos que la música de raíz nos ha aportada a través de la tradición, pero no son los mismos ritmos ni se hacen como se hacían”, ahondó el músico.

El ciclo, que toma el relevo de una primera edición celebrada en julio de 2014 en la que participaron figuras como Kepa Junquera , Xavi Lozano, Fetén Fetén, entre otros, a lo largo de cuatro fechas repartidas entre enero y abril en el Teatro Ramos Carrión ofrecerá cuatro conciertos de formaciones que apuestan por una música actual, pero que bebe de la tradición y el folclore. El conocido grupo Mayalde conforma la propuesta para la primera fecha del festival, el próximo viernes día 21. La familia Mayalde representa “un vivo ejemplo que toma trabajo de campo y lo pone encima del escenario con una reutilización y un reciclaje de elementos sonoros tremendos y a la vez no se aparta demasiado de esos originales que conoció en el trabajo de campo”, puntualizó Madrid. En febrero, el día 18, le corresponderá el turno a Odaiko un grupo multidisciplinar de percusión. “Ellos son percusionistas que andaban haciendo giras por media Europa, hicieron un trabajo sobre la percusión, tanto láminas como parches, y se dieron cuenta de que en Galicia tenían la base fundamental y fueron integrando propuestas pedagógicas, muy destinadas al público infantil, a partir de la tradición”, describen desde el Consorcio de Fomento Musical que une sus fuerzas junto a la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento para que el festival sea una realidad nuevamente. El 17 de marzo recalarán en el Teatro Ramos Carrión, Primitive Grooves, integrado por César Díez, Jorge Arribas y Adal Pumarabín, tres músicos con un amplio bagaje musical como miembros de bandas como Celtas Cortos, El Naán y Fetén Fetén, así como Javier Paxariño, una de “las referencias fundamentales para entender el cambio a la New Age que se empezó a hacer en España en los años 80”, en tanto que en abril, en concreto el día 22, “Son de raíz” lo cerrará el músico y antropólogo cultural Raúl Rodríguez, quien “ha rehecho para el flamenco el Tres Cubano y ha jugado con los Cantes de Vuelta con una visión muy abierta a lo que está sucediendo en otros lugares”, aportó Pablo Madrid. El responsable del Consorcio de Fomento Musical añadió que “es una persona que se va a prestar a hacer algún tipo de colaboración o bien con nuestra escuela o bien con algún grupo de Zamora para que de alguna manera vaya integrando la música tradicional de Zamora en su propia mirada y en su propio repertorio”. El diputado de Cultura y presidente del Consorcio de Fomento Musical de Zamora, Jesús María Prada remarcó su deseo de que la entidad “tenga una mayor visibilidad” en la dinamización de la vida cultural y se convierta “poco a poco en un referente cultural del mundo de la etnografía y de las tradiciones de la provincia de Zamora, algo que ya lo era gracias a las escuelas diseminadas en la provincia” y agregó que el incremento de la partida destinada a este organismo “hace posible este festival Son de raíz”. Además, la concejala de Cultural, María Eugenia Cabezas animó a asistir a los recitales y añadió que “en esta ciudad y provincia donde tenemos mucho amor al folclore”. Las entradas para los conciertos están ya a la venta a diez euros en la taquilla y la web del Teatro Ramos Carrión. Prada confía en el ascenso del turismo en la provincia en 2022 El diputado de Cultura y Turismo, Jesús María Prada Saavedra, se mostró satisfecho con los datos relativos al turismo en la provincia del pasado año. “Ha sido mejor que 2020 a pesar de las circunstancias de estamos viviendo. En verano fue mucho mejor, pero la sexta ola ha fastidiado la época navideña” puntualizó. El político enfatizó que el objetivo pasa por enlazar con la línea ascendente de 2019, que “fue un año de incremento del turismo en la provincia” y se mostró esperanzado en que “2022 siga esa tendencia” para experimentar “un ascenso imparable en el turismo que suponga una fuente de riqueza para la provincia de Zamora”.