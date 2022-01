Dos libros bajo el brazo y muchas ganas de examinar lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Así llegó ayer al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el diplomático Inocencio Arias, quien justificó su prolífica producción literaria en que la actualidad “es rica e inquietante”, sobe todo en España, “donde la situación política no mejora. Es obvio que el presidente del Gobierno está mucho más a gusto charlando y negociando con los descendientes de terroristas y con los que quieren trocear España que con los que creen en la Constitución”, compara.

Una situación que no considera nada halagüeña y de la que culpa al actual Gobierno. “Esto es terrible y Sánchez y el actual partido socialista tienen una gran responsabilidad histórica en lo que venga”, advierte Arias, quien añade que a esta situación política hay que añadir “la pandemia en España y en el mundo. En el planeta hay más tensiones serias que hace diez años”, lamenta.

Las páginas de su libro “Esta España nuestra: Mentiras, la nueva Guerra Fría y el tahúr de Moncloa” dan buena cuenta de ello. Inspirada la primera parte del título en la mítica canción de Cecilia, apunta el autor que el país ha cambiado mucho desde aquel 1975 en el que se escuchaba en la radio. “Por un lado, ha cambiado para bien, porque tenemos una democracia plena. Para mal también ha cambiado, porque ha crecido el separatismo y hay zonas de España en rebeldía legal constante. Sobre todo, Cataluña. Es inaudito”, denuncia el escritor.

Por su parte, la Guerra Fría está ahora entre Estados Unidos y China, “el nuevo protagonista internacional, junto con Rusia. Putin no se resigna a ser segundón en el tablero internacional y es un nostálgico de la Unión Soviética, la potencia más despreciable y sanguinaria de la segunda mitad del siglo XX”, describe.

Así, el subtítulo de su último libro resume una actualidad llena de frentes abiertos. “España tiene un enorme problema que Sánchez no quiere ver, el separatismo”, remarca. “Es gravísimo y estamos, además, en una coyuntura económica delicada, el doble de paro que en la Unión Europea, aumento imparable de la deuda y el déficit... Todo esto lo pagaremos a medio plazo”, advierte.

Por último, califica al presidenta del Gobierno de “tahúr” por sus constantes mentiras. “A veces miente en temas importantes, como los muertos de la pandemia o que nunca pactaría con Bildu y utiliza cualquier artimaña para lograr sus fines, como las medidas anticonstitucionales que impuso durante la pandemia”, finalizó.

La pajarita, su inequívoca seña de identidad hace cuarenta años

Resulta que el adorno más característico de Inocencio Arias ha resistido el paso del tiempo para dar gusto a sus fans, como él mismo reconoce. La pajarita es un complemento eternamente asociado a este diplomático que mantiene en su armario como auténtica seña de identidad. “Empecé a llevarla constantemente hace unos cuarenta años y me di cuenta de que decepcionaba a mis seguidores si aparecía sin ella”, revela. La que lucía ayer en su visita al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA era granate, pincelada con algunas rayas, a juego con un elegante traje gris y camisa blanca. Un clásico que combinaba a la perfección con los dos libros que vino a presentar a Zamora. No era la primera vez que el diplomático acudía al foro del periódico con alguna de sus obras per o, en esta ocasión, la presentación era doble, pues venía a hablar de “Con pajarita y sin tapujos”, donde se puede leer en sus páginas “un examen de diversos temas, desde Cataluña hasta Trump, terrorismo, emigración o el rey Juan Carlos, en un lenguaje claro y sin tapujos”, promete. Su última obra también estuvo presente, titulada “Esta España nuestra: Mentiras, la nueva Guerra Fría y el tahúr de Moncloa”, con un guiño a la canción de Cecilia y donde continúa con su análisis de la actualidad más cercana.