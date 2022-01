La Consejería de Sanidad ya no aconseja llamar al centro de salud para hacerse una prueba tras dar positivo en un test de farmacia, rebaja la cuarentena de un positivo de 10 a 7 días y recomienda llamar al médico sólo en caso de síntomas de gravedad como fiebre alta de más de tres días o tos intensa, entre otras. Son algunos de los cambios introducidos en el decálogo de recomendaciones a los ciudadanos ante la sospecha de tener el COVID o en caso de ser contacto estrecho.

Aislarse en casa. Ante síntomas de sospecha COVID o tras dar positivo en un test de farmacia en ambas versiones se recomienda al ciudadano “aislarme en casa (en una habitación ventilada sin contacto con el resto de mis convivientes). Si puedo, usar un baño propio. Si no, limpiarlo con lejía después de su uso. Realizaré lavado de manos frecuente”.

No llamar. En la primera versión, Sanidad aconsejaba al ciudadano tras la sospecha o el diagnóstico de test de farmacia, llamar “al centro de salud pulsando la opción 0 para realización de prueba diagnóstica, o al 900 222 000 para solicitar información”. Esta referencia se ha eliminado de la recomendación actual.

Siete días. Aunque no dice dónde hacerse la prueba, si hay que acudir a las unidades móviles, al centro de salud o vale con el test de farmacia, la recomendación es que “si me informan de resultado positivo, tengo coronavirus. Permaneceré aislado durante 7 días si llevo al menos tres días asintomáticos. A partir del 8º día, aunque no tenga síntomas, extremaré las precauciones, reduciendo en lo posible las interacciones sociales y utilizando de forma constante la mascarilla. No es necesario hacerme prueba final (salvo que sea trabajador sanitario o sociosanitario).

Autorastreo. Se mantiene también la recomendación de autorastreo, en caso de dar positivo. “Tengo que avisar a todas las personas con las que he estado más de 15 minutos a menos de 1,5 metros y sin medidas de seguridad desde dos días antes de empezar con síntomas o desde que di positivo si no he tenido síntomas, para que vigilen si presentan síntomas, reduzcan sus contactos sociales a los imprescindibles, eviten estar con personas vulnerables y refuercen las medidas de protección (mascarilla, distancia, lavado de manos, ventilación)”.

Autocuidados. Tampoco ha cambiado el protocolo en relación con los autocuidados. En la gran mayoría de los casos es una infección leve, sobre todo en personas vacunadas. “Si no tengo enfermedades y los síntomas son leves, realizaré autocuidados: dieta equilibrada, buena hidratación, evitar tóxicos, dormir bien, deambular frecuentemente, relajación y realizar tareas que aporten emociones positivas. Puedo tomar antitérmicos o analgésicos habituales”.

Sistema sanitario. Como en el protocolo precedente, “contactaré con el sistema sanitario si aparece tos intensa o fiebre más de 3 días o algún síntoma de gravedad (dificultad respiratoria, dolor torácico, afectación del estado general); si tengo enfermedades crónicas y detecto alguna descompensación”.

No presencial. “El contacto inicial con el sistema sanitario será no presencial. En caso de urgencia llamaré al 112”.

Contacto vacunado. En caso de ser contacto estrecho de un positivo, si se está correctamente vacunado “no está indicada la cuarentena pero deberá extremar las precauciones”. La novedad es que “se realizará una única PDIA (test de antígenos o PCR) a los 3-4 días del último contacto con el caso confirmado, sólo en personas vulnerables o personas que las atienden, así como en aquellos que desarrollen síntomas”. Se recomienda, como antes, realizar únicamente actividades esenciales. En los casos que sea posible solicitar teletrabajo; evitar el contacto con personas vulnerables; asegurar el uso correcto de la mascarilla; fomentar la ventilación de espacios interiores; mantener la distancia de seguridad; reducir todo lo posible sus interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y evitar zonas concurridas o eventos con mucha gente.

Contacto sin vacunar. Las personas que sean contactos estrechos pero no estén vacunadas deben guardar cuarentena durante los 7 días posteriores al último contacto con un caso confirmado siempre y cuando no desarrolle síntomas durante este periodo. Hasta el 10º día tras el último contacto deberá extremar las medidas de protección (utilización de mascarilla, limitación del número de contactos sociales).

Baja laboral. Para las personas que no puedan acudir a trabajar por ser positivos o contactos estrechos sin vacunar y necesiten baja, la recomendación es ponerse en contacto con el sistema sanitario.

