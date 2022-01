Casi 1.500 niños zamoranos, exactamente 1.491, de entre 7 y 11 años de edad, que han tenido ya la oportunidad de vacunarse con la primera dosis del preparado pediátrico contra el coronavirus no se han acercado hasta Ifeza para inmunizarse en los distintos llamamientos realizados por las autoridades sanitarias. Dicho de otra forma, una cuarta parte de los padres, el 25,9% no se han decidido a llevar a sus hijos a vacunar, con lo que este grupo de edad va a ser el menos protegido de toda la población, si se exceptúan a los que van de 0 a 4 años, que aún no tienen vacuna disponible.

A Zamora llegaron en su día 6.000 vacunas pediátricas Pfizer contra el coronavirus, de las cuales se han puesto 4.254 sobre una población llamada a vacunarse de 5.745 niños. O sea que en teoría hay aún en la nevera 2.746 dosis pediátricas, que no son suficientes para inmunizar a los 3.544 niños de entre 5 y 11 años que están aún sin vacunar, unos porque aún lo les ha tocado (los 2.053 chavales de 5 y 6 años) y otros porque no han querido ponérsela (los mencionados 1.491). Dado que no es el niño, sino sus padres, los que toman la decisión de poner la vacuna o no a un menor de esas edades, la conclusión es que los zamoranos aceptan en mayor grado irse a poner la inyección, pero se lo piensan si al que tienen que mandar a la enfermera es a su hijo de corta edad. La característica de los objetores de la vacunación infantil contra el coronavirus es que no están formados exclusivamente por negacionistas, sino también por el grupo progenitores perfectamente vacunados con las dos dosis que, sin embargo, se lo piensan a la hora de vacunar a sus retoños. Por un lado está la idea de proteger a los niños, que apoya el hecho de llevarlos a vacunar. Y por otro, el temor de que pueda haber algún efecto secundario potencialmente grave a corto o medio plazo por culpa de una dosis, cuando lo más probable en la infancia es que aún contagiándose de la enfermedad los síntomas sean leves. Curiosamente, en el tramo siguiente, de 12 a 19 años la vacunación ha sido un éxito, con más del 90% de inmunizados en la provincia de Zamora. Zamora, ayuna de dosis pediátricas en el reparto autonómico Ni una sola de las 30.000 vacunas pediátricas que han llegado a la comunidad vendrá a Zamora, con lo que los niños de 5 y 6 años seguirán sin inmunizarse. De hecho Zamora solo recibió un envío de seis mil dosis, con las que se ha vacunado hasta el momento a 4.254 niños de entre 5 y 11 años. Castilla y León ha recibido 39.780 unidades de vacuna Pfizer para la población de más de 12 años, de las cuales dos bandejas, con un total de 2.340 inyecciones, vendrán para Zamora. En cuanto a las vacunas pediátricas, su recepción, en cinco cajas de 6.000 unidades, supedita su reparto territorial sin que se puedan tenerse en cuenta otros condicionantes, por lo que estos preparados se posicionan inicialmente en Burgos (una caja, 6.000 sueros), León (una, 6.000), Salamanca (una, 6.000) y Valladolid (dos, 12.000).