Cruz Roja Juventud en Zamora ha distribuido 490 juguetes y juegos a 299 niños y niñas de la provincia de Zamora en el marco de la campaña “Sus derechos en juego” que se ha desarrollado en la asamblea local de la capital y también en las asambleas comarcales de Cruz Roja en Toro, Benavente y Sanabria-La Carballeda.

Un total de 21 personas voluntarias han participado en esta campaña que persigue no solo recoger y repartir juguetes, sino “sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del derecho al juego en la infancia que es uno de los colectivos que más están sufriendo los efectos de la pobreza de los hogares que la pandemia generada por el COVID no ha hecho sino incrementar el número de niñas y niños receptores de esta ayuda”, explican desde la organización.

La iniciativa hace hincapié en regalar juguetes nuevos, para potenciar el sentimiento de igualdad de quienes tienen menos recursos, no bélicos, no sexistas y preferentemente educativos. De esta forma, se promueven entre la infancia principios y valores educativos que fomenten el aprendizaje y la convivencia. El juego no solo es un derecho reconocido de los niños y las niñas, sino también una útil y valiosa herramienta: les permite descubrir, manipular, observar e interpretar el mundo que les rodea y les ayuda a relacionarse y comunicarse con los y las demás.

Según comenta Aurora de Luis, coordinadora provincial de Cruz Roja Juventud en Zamora, “nos sentimos muy agradecidos y agradecidas por el gran apoyo y participación en la campaña de la ciudadanía y empresas zamoranas. En esta campaña, además de poner el foco en la importancia de los juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, también hemos hecho hincapié en recomendar regalar o compartir juguetes educativos y cooperativos que permitan adquirir valores como el respeto o la tolerancia”.

En esta campaña han participado numerosos particulares, empresas y organizaciones (la Fundación Carrefour, La Caixa, el grupo de música Elefantes, el Colegio Nuestra Señora del Rocío y Ciudadanos Zamora) que han contribuido a que, en estas fiestas navideñas, la ilusión no haya faltado en las casas de las familias más vulnerables.