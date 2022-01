Zamoranos infectados con COVID se quejan de las dificultades de contactar con el centro de salud para certificar un resultado positivo en un test de farmacia o conseguir una baja, hasta tal punto que la única manera de hablar con alguien es presentarse en el edificio en persona, aunque en teoría el paciente con síntomas debe permanecer aislado en su domicilio.

Así lo cuenta un paciente en una queja formal presentada ante Sacyl a la que ha tenido acceso este diario. "He estado con sintomatología COVID desde el martes 4 de enero. Entonces ya me había aislado porque mi pareja había sido positivo. El miércoles 5 acudí al cribado masivo para hacerme un test de antígenos, que salió negativo. El viernes 7 volví y me hice otro, que también fue negativo. Finalmente, ayer domingo día 9 me hice un test en casa que fue positivo (lo hice con saliva, no como los anteriores que fueron nasofaríngeos)".

"Llevo desde el pasado miércoles hasta hoy lunes intentando contactar con el centro de salud, eligiendo en la locución, indistintamente, las opciones de COVID y hablar directamente con el centro, siendo imposible de cualquier manera que alguien me cogiera el teléfono. Por otra parte intenté obtener cita online con mi médico pero no me daban cita hasta diez días después (¿qué quieren que le cuente yo al médico entonces?)".

El ciudadano asegura en su queja que "pasan los días, ya se me han pasado los síntomas de la enfermedad y no consigo hablar con nadie para que, al menos, me certifiquen que la he pasado (pues me tocaría vacunarme este mes), y me tramiten la baja laboral, pues soy autónomo y no he podido trabajar desde el pasado lunes 3 de enero. Finalmente he tenido que acudir al centro de salud (siendo positivo) esta mañana, donde me han tomado nota para que mi médico me llame a lo largo de la mañana".

En mi opinión, prosigue el ciudadano, "la organización es pésima, y no entiendo cómo no tienen personal suficiente para atender las llamadas de teléfono, y que al final los pacientes tengamos que acudir a los centros de salud para conseguir una cita con el médico, cuando es precisamente lo que hay que evitar en estos momentos. No vale justificar este caos por la gran cantidad de casos COVID que ha habido en pocos días, porque esto se sabía que iba a pasar. No es la primera ni la segunda ola, es la sexta, y parece que no hemos aprendido nada".

En su reclamación este paciente indica que "no estoy pidiendo que hagan más pruebas (que deberían), ni que pongan más médicos para acortar las absurdas listas de espera hay (que deberían), solo que, al menos, nos den la oportunidad de hablar con alguien por teléfono. Como la mayoría de los usuarios somos cívicos y respetuosos con el personal sanitario, la única manera que nos queda de manifestar nuestro malestar es mediante este medio, poniendo una reclamación que después no llega a ninguna parte. Quizá, si fuéramos de otra manera, montaríamos un escándalo en los centros de salud y seguramente de esa manera nos tendrían más en cuenta. Parece que solo si estas cosas aparecen en los medios de comunicación se toman medidas".

"Muy triste lo que están haciendo con la sanidad pública que tanto nos ha costado construir", es el epílogo de la misiva.

