El CLUB LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA tiene esta semana (jueves 13, a las 19.30 horas en el Colegio Universitario) un invitado muy especial, Inocencio Arias, que presentará en Zamora dos de sus últimos libros: “Esta España nuestra. Mentiras, la nueva Guerra Fría y el tahúr de Moncloa”, y “Con pajarita y sin tapujos”.

Acompañarán a Chencho Arias y Carmen Ferreras, Gregorio González Olmos, escritor y premio “Felipe Trigo” de Narrativa.

Tras el éxito de su último libro, “Con pajarita y sin tapujos”, el diplomático de la mirada inteligente y la pluma afilada vuelve para hacer un certero, ingenioso y, en ocasiones, socarrón repaso al mundo contemporáneo post-COVID19. La pandemia y sus efectos colaterales han cambia­do el mundo tal y como lo conocíamos, y Arias apro­vecha la oportunidad para diseccionar esta nueva realidad con su ya conocido bisturí, dando forma a una completísima obra cargada de acidez, anécdotas personales y profundas reflexiones.

En sus más de 40 años de carrera diplomática, Arias ha sido testigo privilegiado -y, a menudo, actor- de las relaciones exteriores en la España de la Transición y la democracia, una circunstancia que le permite hablar, con conocimiento de causa, sobre acontecimientos políticos y sociales de la más variada índole en ámbito nacional e internacional.

En “Esta España nuestra”, el veterano diplomático escribe sin tapujos sobre Pedro Sánchez, Cataluña, Franco, el rey emérito y la “guerra fría” con China

Compara al presidente del Gobierno con Donald Trump: “Mienten por los codos, han dividido a su país, son fabuladores y han raptado a su partido”

Cuenta anécdotas de su carrera diplomática, como la decepción con Lady Di: “Al natural tenía menos glamur, parecía poco culta”

Reconoce Inocencio Arias que algunos diplomáticos jubilados tienden a ser lenguaraces, y es verdad que él no tiene pelos en la lengua, aunque, a diferencia de otros, no revele detalles comprometedores para nuestra política exterior. El veterano embajador prefiere emplear su verbo afilado y certero en dar un repaso al mundo, y lo que ve no le gusta, empezando por nuestro país.