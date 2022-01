Teo Hernando aspira a renovar la mesa y la estructura del paso del Prendimiento en su tercer mandato al frente de la Cofradía de la Vera Cruz. El presidente electo ha conseguido el respaldo de 262 cofrades y contó solo con 20 votos en blanco y cuatro nulos en unos comicios en los que concurrió en solitario tras la sorpresa que se desveló en la proclamación de los aspirantes cuando hubo un sobre remitido por Chano Lorenzo, quien en ese momento anunció la retirada de su candidatura por “motivos personales y familiares”.

El presidente electo se mostró satisfecho con la participación de 286 cofrades de un total de 2.500 con derecho a emitir su sufragio, dado que “ha votado más de 10% de los hermanos con derecho a hacerlo. Más de la mitad de los hermanos residen fuera, las fechas que son y solo ha habido un candidato”, sintetizó Hernando. El candidato, que nuevamente ha concurrido en solitario como le sucedió hace cuatro años, aludía a que “20 votos en blanco suponen que la gestión es aprobada por los hermanos” e interpreta esos sufragios como “un incentivo para trabajar más por la cofradía”. En cuanto a la presentación y retira de Chano Lorenzo sentenció que “cada persona decide lo que quiere hacer” y remarcó: “Él firmó el mismo papel que yo hace dos años”.

El presidente electo, pendiente ahora de su ratificación por parte del obispo Fernando Valera, pretende llevar a cabo los proyectos que han quedado estancados con la irrupción de la pandemia. Entre ellos figuran la sustitución de las estructuras de los pasos de la Coronación de Espinas, “un paso que pesa mucho y su estructura no está en las mejores condiciones, lo mismo que le ocurre a El Lavatorio”, y también encarar “un proyecto costoso” de realizar una nueva mesa y una nueva estructura para el paso del Prendimiento. “Es mi espinita clavada de los mis ocho años anteriores, que por dinero no se ha conseguido”. “Si no podemos afrontar la mesa y la estructura, al menos la estructura”, describió.

Otros de sus objetivos para los cuatro años que tiene por delante lo representa la recuperación los faroles que tenían los pasos a principios del siglo XX así como la puesta en marcha de una aplicación que facilite el contacto de la cofradía con los hermanos y aumentar la obra social y colaborar con instituciones y cofradías, enumeró tras concluir el recuento en la sede del Santo Entierro donde se celebraron las elecciones siguiendo los protocolos COVID.

Además, Teo Hernando indicó que se está actuando sobre la Dolorosa porque “era un paso que urgía la renovación de la estructura, ya que hay cargadores que soportan más peso que otros. Cuando se comenzó la actuación se vio que había que hacer una nueva mesa que la hemos encargado a un joven tallista zamorano, José Ángel Domínguez”.

De cara a la Pasión de 2022 indicó que las bandas “ya están apalabradas y el equipo de organización lo tiene todo preparado. “Si tuviéramos que salir mañana habría procesión. En cuanto al equipo que le acompañará, aseguró que seguirá con “las mismas personas” que empezó hace cuatro años y atestiguó que “no modificará” los estatutos para poder presentarse una vez más y aseguró que le gustaría que “Edgar Fernández sea el siguiente presidente” de la Vera Cruz.