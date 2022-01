El número 44469 fue el único que trajo suerte a Zamora capital y provincia, aunque, eso sí, a cuentagotas: 150.000 euros de este segundo premio de la lotería de El Niño que se repartió en un boleto vendido en la capital, en el bar El Azar (junto a la ermita de Peña de Francia); y otro, en el mesón El Toreo, en Villalpando. Habrá que esperar para conocer el montante total de euros que la fortuna ha querido dejar en los bolsillos de los zamoranos, hasta que las administraciones cierren el balance.

Los dueños del restaurante de Villalpando no podían ocultar su satisfacción, “te da alegría que toque aunque no sea a ti, por lo menos estamos dando premios, si no la clientela se nos va”, manifestaba la hija de Feli Mazariego, responsable del receptor que emitió un boleto del segundo premio, segura de que ha ido a parar a manos de algún vecino, sino de la localidad, de la zona. “Son pueblos pequeños y es bueno que toque la lotería, no creo que el agraciado esté muy lejos”, añadía mientras recordaba los 37 millones del euromillón que hace unos años le cayó a un chico de Villamayor.

Lo que sí se puede afirmar es que los Reyes Magos dejaron más pena que gloria en este sorteo de 2022 que se llevó el primer premio, el número 41665, íntegramente a Logroño. Mientras, en Zamora se quedaban “los salpicados”, series de números sueltos, como de este número, y del segundo; terminaciones de los dos últimos números de algunos premios o las devoluciones, coincidían en señalar las pocas administraciones que estaban operativas antes del cierre, a las 14.00 horas de ayer.

Solo pellizcos

En definitiva, “pellizcos” que será difícil que permitan recuperar los 4.055.320 euros que los zamoranos invirtieron en El Niño, es decir, 24,04 euros por habitante, según los datos oficiales facilitados por el organismo de Loterías y Apuestas del Estado. Y es que la inversión en la “suerte” descendió en esta edición de El Niño en un 3,52% respecto del año 2021, de modo que, Zamora fue una de las cuatro provincias del Estado, con Málaga, Guadalajara y Tarragona, en la que los ciudadanos más se retrajeron a la hora de comprar un décimo. La explicación, el desánimo que sembró el sorteo de Navidad, con un Gordo que volvió a dejar atrás a Zamora, “dio pocos premios”, declaraba Fonsi Crespo, la responsable de la administración número 8 de la capital, “La abeja”, solo un cuarto en Rabanales y el último quinto en Benavente. Lo demás, pedreas. “A ver si otro año hay más suerte”, indicaba Fonsi Crespo, que incidía en que “lo más importante es la salud, a la vista de lo que estamos pasando”, en referencia al COVID. Se congratulaba, eso sí, de haber repartido varios premios de tres cifras, de dos y terminaciones del primer premio, entre otros, agradecida de que “los clientes han recuperado lo que han gastado, en cantidad, más o menos como el año pasado”.