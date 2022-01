El representante del partido naranja había entendido que el responsable de Izquierda Unida había incumplido la normativa vigente en la jornada de reflexión previa a las Elecciones Generales del 10 de noviembre al pedir "no volver a repetir la historia, no volver a dar alas al fascismo y no tropezar en la misma piedra otra vez". Una denuncia que fue archivada.