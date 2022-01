Las previsiones de lluvia por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy miércoles hacen peligrar la tradicional cabalgata de Reyes, un desfile que sí se celebrará —a partir de las 18.30 horas de la tarde— a pesar de las restricciones de la pandemia.

El Ayuntamiento de Zamora decidió seguir adelante con una serie de medidas que pasan por el uso de las mascarillas para el público y la recomendación de mantener la distancia de seguridad. Para facilitar esta norma, el recorrido varía con respecto a otros años, circulando por las calles más anchas de la capital y alargándolo “sin callejear, para ayudar a la distribución de la gente”, justificó el concejal de Fiestas, Sergio López, quien añadió que se desplegará además un dispositivo de seguridad. “Habrá espacio suficiente para todos, pero lo ideal además es que los niños puedan colocarse en primera fila para poder ver a los reyes”, aconsejó el concejal del área.

La decisión fue tomada después de que la delegación territorial de la Junta señalara al Ayuntamiento que la situación sanitaria actual era de riesgo controlado, por lo que se podía celebrar eventos al aire libre como la cabalgata, aunque adaptada a las actuales circunstancias.

Lo que sí se mantendrá como en años anteriores será la entrega de dulces a los más pequeños, eso sí, en vez de lanzarse se darán en mano para evitar que la gente se agolpe. La conformación del desfile “será más pequeña que en ediciones anteriores, pero el concepto de la cabalgata no variará”, aseguró López. De esta manera, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles de Zamora subidos en sus dromedarios y cada uno de ellos acompañados de su propio cortejo. Intercalados entre ellos, también se unirán a la cabalgata grupos de animación y bandas de música que amenizarán el desfile.

Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a los más pequeños

Aunque no habrá el tradicional recibimiento a sus majestades los Reyes Magos de Oriente en la Plaza Mayor, Melchor, Gaspar y Baltasar no se perderán su cita con los niños y niñas zamoranos, con quienes tendrán unas palabras a través de las redes, gracias al mensaje virtual que ofrecerán esta noche, a las 21.30 horas, por los canales del Ayuntamiento de Zamora y Canal 8, una vez que hayan recibido de parte de la corporación municipal las llaves de la ciudad. Será su último acto oficial antes de comenzar a repartir los regalos en todos los hogares de la provincia. El recorrido del desfile de este año será un poco diferente, para poder cumplir con las normas sanitarias y de seguridad que ha decidido el Ayuntamiento. Preparados en los alrededores del colegio San José de Calasanz, el desfile arrancará desde la ronda de San Torcuato, para continuar por la plaza de Alemania, la avenida Víctor Gallego, Tres Cruces, calle de la Amargura, Santiago Alba Bonifaz, Ponce de Cabrera, Leopoldo Alas Clarín, Alfonso IX, Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova —donde no podrá colocarse público para evitar aglomeraciones en una vía especialmente estrecha— y Plaza Mayor, donde finaliza el recorrido de este año y que permanecerá vallada.