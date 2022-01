La construcción del campamento militar de Monte la Reina comenzará en este año, en cuanto el Ayuntamiento de Toro solvente la recalificación del suelo que ocupará los nuevos edificios. Ese eje de asentamiento de población, que traerá a más de mil militares a Zamora, debe complementarse con una buena oferta de servicios, viviendas, enseñanza, ocio..., elementos esenciales para se queden a vivir, explica el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García. Ahí deben implicarse otras administraciones. El AVE y la extensión de banda ancha, a punto de concluir, están en marcha para atraer empresas y fijar población.

–¿Qué novedad traerá 2022 para el proyecto de Monte la Reina?, con una partida de 20 millones en los presupuestos del Estado, muy criticada, podría quedarse en un sueño más.

–Es una realidad que hará frente con fuerza a la despoblación y que generará riqueza. Defensa ha tenido ya contacto con el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Toro porque hay que modificar el planeamiento urbanístico para variar la calificación del entorno del campamento, con protección medioambiental. El Ayuntamiento de Toro dará toda clase de facilidades y, cuando el marco legal sea el adecuado, se iniciarán las obras. Hay que redactar el proyecto, pero pensamos que los trabajos deberían comenzar en este mismo año.

–Y para que no los militares decidan vivir en Valladolid, que queda tan cerca, ¿qué se propone?

–Para eso tenemos que tener ofertas de educación, de ocio, de servicios, como residencias y centros para la tercera edad, de ocio, infraestructuras para hacer atractivo el destino, en eso tendríamos que trabajar. Nos preocupa mucho la coordinación entre administraciones para hacer todo lo posible para que Monte la Reina sea apetecible para los militares, para que se asienten en la provincia los más de mil de militares que llegarán.

–Solo se conservarán dos edificaciones, ¿cómo es el proyecto del Ministerio de Defensa?

–Será un campamento nuevo que tendrá un regimiento de artillería, un batallón de zapadores y también un servicio de base. Se demolerá todo salvo dos edificaciones por su singularidad como construcción de la época, la casa del coronel y otro edificio más. Generará muchísimos empleos, en el sector alimentario, de la vivienda, turístico, de servicios, con residencias, educación y ocio. Además, la flota de vehículos militares del campamento será muy destacada: blindados, jeeps, ligeros, camiones; y eso conlleva un gasto en mantenimiento y en combustible.

–Ya tenemos AVE a Madrid en una hora, surgen dudas sobre si habrá frecuencia horaria suficiente y si se dispararán los precios de los billetes.

–El AVE va a dar muchas posibilidades, y si hay alguna disfunción habrá que resolverla. Pero lo que importa es que tenemos un eje fundamental para hacer frente a la despoblación. Es un elemento muy importante, y hay que vender que somos un territorio con muchas posibilidades.

–Los ciudadanos miran a Segovia como ejemplo de crecimiento por el AVE.

–Estar en una hora en Madrid es una oportunidad que tendremos que aprovechar, sin olvidar que nada por si solo es una solución a un problema. El teletrabajo para los zamoranos que tienen su empleo en Madrid puede ser otra oportunidad, ya que parece que se va hacia el trabajo mixto, presencial y vía telemática, de modo que pueden fijar su residencia en Zamora capital o en un pueblo de la provincia.

–El AVE sí que ha supuesto un incremento del turismo desde Madrid.

–Sí, el Alvia tenía ya mucha ocupación. En estos últimos días, el AVE ha tenido mucha demanda y ha facilitado que los jóvenes zamoranos que trabajan en Madrid vengan más fines de semana con amigos y amigas, y eso ayudará a dar a conocer Zamora. Aunque el turista no pernocte en la capital, en ese día podemos engancharle para que conozca nuestros atractivos de la provincia. Los zamoranos debemos cambiar un poco de mentalidad, nos gusta lamentarnos, debemos ser mucho más positivos y vender nuestro potencial.

–La extensión de la banda ancha a toda la provincia es decisiva para asentar negocios y población, ¿va demasiado lenta?

–Este año está prevista una inversión de 12,3 millones en dos años, es imprescindible la cooperación de las distintas administraciones para agilizar autorizaciones y licencias para que el despliegue de fibra comience en los primeros meses de 2022 y se pueda terminar, incluso, antes de los dos años previstos. En Zamora capital, quiero recordar que hemos tenido que actuar y este año está previsto volver a hacerlo, al igual que en Benavente, porque había puntos sin cobertura adecuada.

–¿Hay ya previsión de inversión para 2023 en la provincia?

–Todavía no, pero quiero insistir en que la empresa pública Red.es dispone de una alternativa provisional, de ayudas, para localidades de menos de 5.000 habitantes que precisen de una conexión, mientras llega la banda ancha, para la instalación del sistema vía satélite para navegar a una velocidad de más de 30 megavatios. La empresa o el autónomo que lo precise puede contactar con la Subdelegación del Gobierno para analizar las posibilidades y acceder a esa ayuda.

–¿El desdoblamiento de la N-122 hasta la frontera con Portugal en qué punto está?

–El Ministerio de Transportes está realizando la segregación del último trazado, del tramo de San Martín del Pedroso-Portugal, y de la variante de Alcañices, esta última prioritaria para mejorar la seguridad vial y la circulación de la localidad. Ambos tramos están a punto de terminarse para elaborar del proyecto de obra y adjudicar la ejecución tras seguir los trámites de exposición al público y alegaciones en cada fase. La elevada densidad de circulación de vehículos pesados y el importante índice de peligrosidad nos preocupa.

–¿La previsión es que en este año esté hecho ese tramo más peligroso?

–La previsión es que en este año esté hecho el cuarto trazado que se dividirá en varios tramos, siempre en función de las alegaciones que haya en cada una de las fases de este proyecto y de su resolución. En el presupuesto de este año hay 4,2 millones para realizar los cuatro proyectos de trazado de la carretera de Alcañices a la frontera con Portugal, una actuación sobre 71 kilómetros de vía pública. El Ministerio de Transportes está ya supervisando y tramitando los cuatro proyectos de trazado.

–La carretera N-631 es otra de las calificadas como peligrosas, ¿qué actuación se prevé en este 2022?

–El proyecto de rehabilitación integral de la carretera costará 10 millones de euros para actuar sobre el firme, para mejorar los arcenes y el paso para la fauna para hacer una carretera más segura, una inversión destacada después de seis años sin que se haya destinado nada en esta vía complicada y con alta incidencia de accidentes con fauna. El proyecto, modificado dos veces, se encuentre en supervisión en el Ministerio.

–¿El presupuesto para el mantenimiento de las carreteras nacionales se mantiene?

–Ha crecido 4 millones. La cifra total se eleva a 13,9 millones para actuar en la N-122, en la N-525 y en aquellas infraestructuras que más lo necesitan, muy deterioradas por la falta de atención en años anteriores al Gobierno central del PSOE. Se intervendrá en los puntos que más riesgos entrañan para la seguridad vial. La obra del tramo de Zamora-León de la autovía A-66 comenzará enseguida.

–¿Los zamoranos verán alguna inversión en las murallas de la capital acorto plazo?

–Una vez que hemos actualizado el Plan Director y, tras su aprobación por parte del Ayuntamiento de Zamora y de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, técnicos del Ministerio y de la institución local establecerán los puntos de intervención, para invertir el 1,7 millones concedido por el Estado. El Plan profundiza en la propiedad del monumento, qué parte de la muralla es pública y cuál privada; y precisa las actuaciones a realizar.

–El vaciado de Ricobayo de este verano ha terminado en los tribunales, la Ministra para la Transición Ecológica mostró su indignación, ¿habrá sanciones para Iberdrola?

–El Ministerio ha abierto una investigación sobre el vaciado drástico de Ricobyo, no un expediente informativo que no existe en el marco regulador sobre el dominio público hidráulico. Además, se ha estado trabajando para evitar estos desembalses súbitos.

–Responsables del Ministerio y la CHD están ya citados para declarar en el Juzgado, ¿cuál será la postura del Gobierno?

–Hubo una reunión del Secretario de Estado en la Subdelegación en agosto y ha habido modificaciones legales para intentar que no vuelva a ocurrir lo mismo. El Consejo de Ministros acordó un Real Decreto de la Ley del Agua el 14 de septiembre para que las confederaciones fijen al inicio de cada año hidrológico un máximo y un mínimo de caudales mensuales para desembalsar, tanto en situación de normalidad como de sequía prolongada; y un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes. Se trata de que no se produzcan los desembalses súbitos. También está en manos de la Justicia por la denuncia de un particular y habrá que esperar a ver qué dice la jueza.

–¿Coincide con su ministra en que el vaciado de Ricobayo “fue escandaloso”?

–Un subdelegado no puede ir en contra de lo que dice su ministra, lógicamente coincido. El vaciado generó problemas a ciertas localidades y sectores, hay entidades que quizás no tenían autorizadas ciertas actuaciones relacionadas con el agua. Hay una normativa y habrá que ver si se ha cumplido o no.

–¿La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha podido mirar para otro lado?

–No, son grandes profesionales. La Confederación es un organismo autónomo, hemos hecho de intermediarios entre los alcaldes y el sector privado de la zona afectada por el vaciado y nos hemos reunido con la Presidencia de la CHD cuando ha estado expuesto al público el Plan Hidrológico.

–Zamora continúa siendo una de las ciudades más seguras de Castilla y León y de España, ¿se ha tocado techo?

–Es la primera vez, desde 2015, que terminamos un año con la mejor tasa de criminalidad de Castilla y León, que es del 26,1 delitos por cada mil habitantes; y esta misma tasa en la capital es muy buena, del 28,5, la más baja de los últimos 12 años. Pero hay que mejorar.

–¿Ha habido más delitos sexuales o más denuncias porque las mujeres van perdiendo el miedo a denunciar?

–Cada vez hay más mujeres que denuncian. Hasta septiembre, había 21 delitos de ese tipo contabilizados. En cuanto a violencia de género, hay 197 denuncias hasta septiembre, en estos casos las mujeres, sobre todo en el mundo rural, denuncian mucho más, han perdido el miedo.

–¿Las intervenciones policiales para ayudar a ciudadanos, los trabajos humanitarios, son cada vez más frecuentes?

–Quiero destacar la labor encomiable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este año se han hecho 190 trabajos humanitarios: 104, la Guardia Civil; y 87, la Policía Nacional. Esto nos permite acercarnos a los ciudadanos, ganar en confianza y mejora mucho la colaboración de los ciudadanos con nosotros, que es fundamental.

–Cada vez hay más casos de personas mayores desaparecidas en los pueblos, ¿es un fenómeno que irá creciendo?

–Quiero reconocer la labor de la Guardia Civil en estos casos, relacionados con la despoblación y el envejecimiento de la población. El año pasado desaparecieron 19 personas y se localizaron a 18; y sigue desaparecida la de Figueruela de Arriba a pesar del despliegue del dispositivo de búsqueda. Es preocupante este fenómeno, de modo que preparamos una jornada técnica sobre los desaparecidos en el mundo rural, que se desarrollará en Zamora a marzo o abril.