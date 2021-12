Una madre soltera de Zamora, con un hijo a cargo estaba cobrando 521 euros de Ingreso Mínimo Vital. Pero estas Navidades le han ingresado 32 euros, sin que le haya llegado notificación alguna de la causa. Esta zamorana ha preguntado a otras personas en situación similar y se encuentra con que se han dado bastantes casos parecidos: desde gente a la que no le han ingresado nada hasta otros a los que se les ha rebajado considerablemente.

“Estamos intentando llamar al teléfono de información IMV, y nadie lo coge, y pregunto en el INSS y tampoco saben nada”, dice esta beneficiaria que ya disfrutaba de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Junta y a la que concedieron el Ingreso Mínimo Vital automáticamente.

“A mi no me ha llegado aún y cobraba 190 euros”, indica otra beneficiaria en redes sociales, junto a otras personas en la misma situación: “Yo cobrado menos este mes y no me llegado carta”, “Yo también he cobrado menos y no me llegó ninguna carta, llamé a la Seguridad Social y me dijeron que estaban al mandar las cartas, que llegarían en enero”, “A ver si explican el por qué. Porque yo no he heredado ni he trabajado, he echo prácticas no remuneradas...en fin”. Un chasco, cuando el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá había anunciado recientemente que el Ingreso Mínimo Vital se revalorizará un 3% en 2022, lo mismo que las pensiones mínimas y no contributivas, y medio punto más que las contributivas. De este modo, en el caso del IMV la renta garantizada para la unidad familiar compuesta por un adulto se situará en 5.899.6 euros.

Los datos oficiales indican que el total de beneficiarios asciende a 3.074 personas en Zamora, según una reciente comunicación del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet.

Menos del 40% de las solicitudes de ingreso mínimo vital se han aprobado en la provincia de Zamora. Según los mencionados datos en Zamora se han presentado 3.977 solicitudes, que tras depurar las duplicidades se quedaron en 3.522, ya que 455 eran expedientes duplicados.

Los expedientes tramitados han sido 5.335, de los cuales 3.479 están resueltos: 1.394 han sido aprobados y 2.085 denegados y 56 están en periodo de subsanación de deficiencias.

Mulet considera que los datos vuelven a evidenciar el gran fracaso del Ingreso Mínimo Vital. De hecho, en toda España, 1.453.652 solicitudes realizadas, únicamente se han aprobado 336.933 , un 23%, “pero el Gobierno continúa negando información sobre las cuantías".

El senador ha venido reiterando la solicitud de los datos de las ayudas inferiores a cuantías de 50, a 100 o 200 euros, que mostrarían un IMV totalmente insuficiente para sobrevivir, u otro dato fundamental, que es saber de estas aprobadas, cuantas se han abonado y cuantas no”.