Los profesionales sanitarios siguen infectándose por el coronavirus, a pesar de que la situación en los centros no sea la misma que en las primeras olas de la pandemia. En Zamora, de hecho, hay 29 profesionales en seguimiento, de los cuales el grupo más numeroso corresponde al de los médicos, con once afectados, seguido por las enfermeras, con ocho, los celadores con cuatro y los auxiliares con tres. Tienen un caso cada una otras tres categorías: personal en formación, servicios de apoyo no sanitarios y técnicos sanitarios.

Entre los 494 profesionales que han dado positivo (aunque 465 están ya de alta), el grupo más numeroso es, con diferencia, el de las enfermeras, con 171, seguido de médicos con 107, auxiliares con 93 y celadores con 50. En cuanto a los centros educativos, las vacaciones escolares permitirán prácticamente comenzar de cero en una situación que se había puesto muy complicada por los múltiples contagios que obligaron a cerrar 30 aulas en los últimos tiempos. TODO SOBRE EL CORONAVIRUS EN ZAMORA