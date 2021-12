Ni multas por no llevar la mascarilla, ahora obligatoria, ni el desalojos de fiestas ilegales. El fin de semana de Navidad ha sido sumamente tranquilo en Zamora, según el balance realizado por el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, tras la reunión de coordinación con los mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil. La primera fase de la operación de tráfico de Navidad se salda con menos desplazamientos de los previstos por las carreteras zamoranas, ya que se esperaban en torno a once mil entre el viernes y el domingo, pero la circulación ha sido prácticamente la de un fin de semana normal, excepto en la tarde de ayer, con más tránsito de regreso a Madrid.

En este periodo se han registrado once accidentes de tráfico, con dos heridos que no han requerido hospitalización. Son menos siniestros de los ocurridos en 2020, con 20 accidentes, un hospitalizado y dos heridos que no llegaron a ingresar y parecidos a los del año anterior, que se saldó con once choques y tres heridos.

El accidente más llamativo se produjo el domingo hacia las 17.30 horas en la carretera N-525 a la altura de Asturianos, cuando un vehículo atropelló a tres ciervos. Los animales murieron, pero los ocupantes del turismo salieron ilesos de un choque, aunque el automóvil sufrió daños materiales.

Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido en la capital zamorana a dos personas, una por violencia de género y otra mientras perpetraba un robo. En este caso fue la colaboración ciudadana la clave, ya que una persona puso en aviso a los agentes, que pudieron abortar el robo que se aprestaba a cometer el caco.

