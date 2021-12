Los profesores piden que Sanidad ponga la tercera dosis a todos los docentes, independientemente de la pauta de vacunación anterior, ya que el llamamiento realizado para el 29 de diciembre y 3 de enero solo incluye a los inmunizados con AstraZeneca. “A algunos docentes no nos vacunaron con la pauta completa de AstraZeneca y no nos van a poner la tercera dosis. Pero también volvemos a las aulas el día 10, desamparados en caso de que salga algún positivo y contagiemos a los alumnos”. La reflexión es de una de las profesoras que se encuentra en el grupo de docentes que ha sido excluido de la tercera dosis de la vacunación contra el coronavirus de Zamora.

Esta docente, al igual que lo hiciera el sindicato STEs en un comunicado, asegura que en otras provincias de la comunidad como Salamanca se está vacunando a todos los profesores, mientras que aquí sólo se va a hacer con quienes tengan la pauta completa de AstraZeneca o los que hayan pasado el COVID y tengan una dosis de AstraZeneca. Según la estrategia de Sacyl en Zamora, el resto de docentes, es decir, los que tienen AstraZeneca de primera dosis y Pfizer o Moderna de segunda, tendrán a que espera a que les toque el turno por su edad.

“¿Y qué pasa con los que somos menores de 40 años, que no está previsto que recibamos la vacuna?”, se pregunta la docente. Hay que tener en cuenta que ya en su día un grupo de profesores como los que impartían el adultos, escuelas de idiomas y en general centros distintos a escuelas e institutos, se les retrasó la administración de la vacuna con respecto al resto de docentes. Y muchos de ellos no tienen la pauta completa con AstraZeneca. Tampoco la tienen los que optaron por una segunda dosis distinta a la de la marca británica.

“Una parte de los docentes vuelve a las aulas sin estar vacunado de tercera dosis. Si tengo a un problema cojo el bicho, lo paso a los alumnos a mi no me va a proteger nadie, ni la Administración, ni las familias. Hemos vivido un final de trimestre muy agobiante, sometidos a mucha presión por el coronavirus. Y ahora vamos a tener que volver sin vacunar”, dice esta profesora.

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, STEs de Zamora ha instado a las administraciones sanitarias y educativas a vacunar a todos los docentes por igual, independientemente de la marca de vacuna utilizada en la primera y segunda dosis.

Llamamientos

Si ayer se vacunaba en Zamora a los niños nacidos en 2013 y 2014 hoy se hará lo propio en Benavente para los nacidos de 2012 a 2014, con lo que sólo quedarían pendientes, hasta que lleguen dosis, los de 5 y 6 años. Mañana 29 y el 3 de enero se vacuna en Ifeza a profesores y personal de los colegios que tengan las dos dosis de AstraZeneca o una tras infección. Esta misma vacunación está convocada el 30 de diciembre en el Centro de Transportes de Benavente.

Ni una sola sanción por no llevar la mascarilla obligatoria

Ni multas por no llevar la mascarilla, ahora obligatoria, ni el desalojos de fiestas ilegales. El fin de semana de Navidad ha sido sumamente tranquilo, según el balance realizado por el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, tras la reunión de coordinación con los mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil. La primera fase de la operación de tráfico de Navidad se salda con menos desplazamientos de los previstos por las carreteras zamoranas, ya que se esperaban en torno a once mil entre el viernes y el domingo, pero la circulación ha sido prácticamente la de un fin de semana normal, excepto en la tarde de ayer, con más tránsito de regreso a Madrid.

En este periodo se han registrado once accidentes de tráfico, con dos heridos que no han requerido hospitalización. Son menos siniestros de los ocurridos en 2020, con 20 accidentes, un hospitalizado y dos heridos que no llegaron a ingresar y parecidos a los del año anterior, que se saldó con once choques y tres heridos.

El accidente más llamativo se produjo el domingo hacia las 17.30 horas en la carretera N-525 a la altura de Asturianos, cuando un vehículo atropelló a tres ciervos. Los animales murieron, pero los ocupantes del turismo salieron ilesos de un choque, aunque el automóvil sufrió daños materiales.

Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido en la capital zamorana a dos personas, una por violencia de género y otra mientras perpetraba un robo. En este caso fue la colaboración ciudadana la clave, ya que una persona puso en aviso a los agentes, que pudieron abortar el robo que se aprestaba a cometer el caco.

