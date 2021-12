Estas navidades el coronavirus se ha apuntado como un invitado más a la mesa en las casas de los zamoranos. La epidemia está literalmente desatada y concluye el fin de semana en que se conmemora el nacimiento de Jesús con 795 nuevos contagios en la provincia. Especialmente aciaga fue la jornada de Nochebuena, donde no pararon de hacerse test diagnósticos y la pandemia batió un nuevo récord: 245 casos en un solo día. En este diciembre de récord pandémico acudir a hacerse un test significa tener muchas papeletas para dar positivo: de cada cinco que se realizan uno sale como contagio. Nunca como ahora estaba tan presentes en las conversaciones cotidianas los casos de contagios o los test.

Cierto es que la mayoría de los casos cursan con síntomas leves y en muchas ocasiones no hace falta ni ir al médico. Pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y de tanto contagio algunos llegan al hospital, que ha incrementado hasta 23 el número de pacientes el planta. La UCI parece que aguanta algo mejor y continúa con la cifra estable de enfermos de coronavirus, cuatro. Pero lo peor es que algunas personas empeoran sin remedio, y mueren como consecuencia de la enfermedad. La última víctima mortal se ha producido el fin de semana y hace la número 472 en el hospital desde el inicio de la pandemia.

Festín vírico en Navidad

El virus se está dando un festín en Navidad, por lo que no es extraño la elevación de los marcadores de riesgo, lo que se conoció como Semáforo COVID por más que ahora valga para bien poco, ya que a pesar de tener la mayor parte de los indicadores al rojo vivo el nivel de alerta sigue como “riesgo controlado”.

La incidencia del coronavirus ha superado ampliamente este fin de semana los mil casos y se sitúa en 1.204 por cien mil habitantes en 14 días, tras aumentar más de 300 puntos durante el fin de semana. La tendencia es además al alza, con 805 casos a siete días. Números muy altos que, sin embargo, coloca a Zamora en una posición “envidiable” si se compara con la del resto de la comunidad. De hecho la incidencia de Zamora está aún 600 puntos por debajo de la media autonómica a 14 días, y es 350 puntos menor que la media regional a siete días.

De hecho Zamora es la provincia con menor tasa de incidencia de coronavirus de la comunidad si se exceptúa a Burgos, que con 1.172 ocupa puesto preferente. En el lado opuesto, Valladolid supera los 2.500 casos por cien mil habitantes. A siete días Zamora es la segunda provincia con menos casos, de nuevo tras Burgos y sus 805 positivos por cien mil personas contrastan con los 1.700 largos de Palencia.

Entre los mayores de 65 años, con incidencias en Zamora de 356 casos a 14 días y 235 a siete días, las cosas van algo mejor y también más igualadas con la media autonómica, a pesar de lo cual Zamora disfruta también de una situación privilegiada respecto a la mayoría de provincias de la comunidad.

La velocidad de reproducción del virus, además, sigue alta, y estima que cada infectado contagia a la enfermedad a una media de 1,43 ciudadanos, una mala señal sobre la tendencia que sigue la pandemia.

831 infectados en la capital en dos semanas y 404 en Benavente

El mapa municipal de contagios de coronavirus en Zamora se expande a 153 localidades. La incidencia a 14 días por cien mil habitantes sube a 1.362 casos en Zamora capital, 2.271 en Benavente, 1.107 en Toro, 1.077 en Morales del Vino, 1.215 en Villaralbo, 519 en Moraleja del Vino, 693 en Fuentesaúco, 1.166 en Villalpando, 2.337 en San Cristóbal de Entreviñas, 1.622 en Puebla de Sanabria, 257 en Fermoselle, 1.126 en Alcañices, 2.473 en Santa Cristina de la Polvorosa, 1.628 en Coreses y solo baja en Bermillo de Sayago, 0.

En números absolutos en las últimas dos semanas se han diagnosticado 831 casos en Zamora (323 más durante el fin de semana), 404 en Benavente (99 más), 96 en Toro (49 más), 32 en Morales (once más), 22 en Villaralbo (ocho más), 9 en Moraleja (uno más), 11 en Fuentesaúco (cinco más), 17 en Villalpando (tres más), 32 en San Cristóbal (seis más), 22 en Puebla (siete más), 3 en Fermoselle (dos más), 12 en Alcañices (cinco más), 26 en Santa Cristina (diez más), 17 en Coreses (ocho más) y 0 en Bermillo.

Veintinueve profesionales sanitarios, aislados como positivos

Los profesionales sanitarios siguen infectándose por el coronavirus, a pesar de que la situación en los centros no sea la misma que en las primeras olas de la pandemia. En Zamora, de hecho, hay 29 profesionales en seguimiento, de los cuales el grupo más numeroso corresponde al de los médicos, con once afectados, seguido por las enfermeras, con ocho, los celadores con cuatro y los auxiliares con tres. Tienen un caso cada una otras tres categorías: personal en formación, servicios de apoyo no sanitarios y técnicos sanitarios.

Entre los 494 profesionales que han dado positivo (aunque 465 están ya de alta), el grupo más numeroso es, con diferencia, el de las enfermeras, con 171, seguido de médicos con 107, auxiliares con 93 y celadores con 50.

En cuanto a los centros educativos, las vacaciones escolares permitirán prácticamente comenzar de cero en una situación que se había puesto muy complicada por los múltiples contagios que obligaron a cerrar 30 aulas en los últimos tiempos.

