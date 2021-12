Alberto Martín Márquez desarrolla su trabajo a caballo entre la investigación y la gestión cultural. Quien fuera director del Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora durante dieciséis años, ha profundizado en el paisaje sonoro en una monografía titulada “Alguaciles del silencio. Paisaje sonoro en la Edad Moderna. Zamora como paradigma” publicada por el sello Reichenberger.

–¿Qué le mueve a ahondar en el paisaje sonoro de Zamora?

-El paisaje sonoro es una categoría que en España se ha trabajado y bien, pero no como en otros países, y porque para mí unía los dos campos de formación en los que me he movido, por un lado la historia y por otro lado, la musicología. Además, me daba pie a trabajar una línea que me gusta mucho que es la historia cultural. Estudio el paisaje sonoro desde un horizonte cultural, lo que para mí es esencial, sobre el que levanto unos pilares que son la memoria, la performance, la identidad, el espacio y la percepción del paisaje.

–¿Por qué elige ese momento temporal tan concreto?

–Yo quería focalizarlo en Zamora y en esos años tenemos unas fuentes excepcionales. Además de las fuentes seriadas, que digo que hay que conocerlas y manejarlas, pero no tienen que tiranizar los trabajos, quería hacer un trabajo académico saliendo de las fuentes de siempre. Me muevo en la época de la Edad Moderna, un puente en el que camino muy largo, pero donde también me voy a la Edad Media o a la Contemporánea porque hay estructuras que no han cambiado tanto. Además, no es un estudio de Zamora, sino de una realidad pequeña que se puede extrapolar.

–De ahí que constantemente compare lo que sucedía en Zamora y en otras ciudades.

–Efectivamente. Zamora es el campo base de la investigación, pero hago excursiones porque es la manera de ir más allá de lo que uno tiene enfrente.

–En la Edad Moderna ¿daban importancia a la valoración estética?

–En la música religiosa había un componente estético como demuestran muchas fuentes en la búsqueda de cantores, en las formas de cantar, en los tratados de época… y yo pongo muchas cosas en cuarentena como por ejemplo que en un ceremonial sabemos cómo se hacían las cosas porque continuamente dicen. He intentado cuestionar aspectos que hemos asumido como dogmas.

–¿Cómo por ejemplo?

–Que se haga conservado un repertorio no significa que se cantara o bien que en un ceremonial se insista en que se cantaba algo probablemente es porque no se hacía. En los contratos de construcción de campanas, al menos en los que he me encontrado, nunca hacen mención a la afinación de la campana y sin embargo estoy seguro de que era algo que no dejaban al azar. Que no aparezca, no significa que no lo tuvieran en cuenta. Las cosas que se nos han conservado son, probablemente, diferentes a como fueron. En el tema de la música lo que conocemos es únicamente la punta de un iceberg mucho más amplio. Para mí es fundamental el uso de la memoria.

–Explíquese.

–Muchos de los personajes que desfilan a lo largo del libro utilizan su memoria para trabajar, no un papel. El pregonero, el sacristán canta un repertorio que tienen en su cabeza, muchas veces incluso el organista. Ese tipo de cuestiones van creado un árbol y yo lo que he intentado es hacer una reflexión poniendo ejemplos de historia comparada que son fáciles de entender. El más claro es la partitura de padre Alcácer que se canta en el Yacente. Hace años, cuando dirigía el Pórtico, tuve la suerte de grabar el Miserere con The Tallis Scholars. Fue una lectura a primera vista y a ese nivel de profesionalidad lo interpretaron. Se grabó en un disco y la siguiente pista era la interpretación que efectúa el coro de la hermandad. Mucha gente me dijo que le encantaba la versión del grupo inglés, pero que no era la nuestra. A mí eso me hizo pensar porque ¿qué es lo importante que nos pone a los zamoranos los pelos de punta la música o la interpretación? Es la performance y lo que sucede en ese ambiente la Noche del Jueves Santo. Incluso he escuchado a jóvenes que hacía botellón cantar a las tres de la madrugada el Miserere, una obra que fue compuesta para un contexto solemne, ahora lo interpretan en un ambiente festivo y ni le cambian la letra. Además, lo cantan por un sentido de identidad entre ellos y en un espacio, que es su tierra.

–¿Existía una relación identitaria con algún tema en concreto en el período que estudia?

–Sí. La antífona de la Transfiguración fue un canto identitario. Se interpretaba al regreso cuando el Cabildo salía de la Catedral en procesión, en cualquier tipo de rogativa o en una salida oficial. La Transfiguración, que es el retablo de Ventura Rodríguez, protagoniza el altar mayor de la Catedral de Zamora. Esos cantos eran claves para entender la identidad de una ciudad. Cualquier persona del siglo XVII, no solo de Zamora, cuando sonaba una campana sabía distinguir en qué iglesia estaba sonando. Es más, sabía decir si el sacristán era el de siempre o era otro. Hemos ido perdiendo el elemento sonoro porque ahora está muy enmascarado. Cuando se prohíbe la venta ambulante en la calle porque nace el Mercado de Abastos, a principios del siglo XX, cambia el paisaje sonoro. No obstante, el cambio de paisaje sonoro se produce, sobre todo, en el siglo XIX y XX cuando cambian los hábitos de escucha. Ahora escuchas a través de unos auriculares o con dispositivos móviles.

–El silencio también es un elemento del paisaje sonoro. ¿Cómo lo utilizaban?

–El entredicho era una fórmula muy española que tenía la Iglesia de penar por algún suceso. Podía ser desde que no pudiera ir la gente a comulgar hasta que no se desarrollasen los cultos o que no se tocaran las campanas. Mientras que estaba un entredicho golpeaban el cerrojo de la capilla mayor de la Catedral porque estaba prohibido tocar las campanas.

–En su monografía explica que el coro se situó en distintos puntos dentro primer templo diocesano.

–En la Catedral estamos acostumbrados a ver el coro y parece que todo lo referente a la música transcurre allí. La Catedral hay que tomarla como un espacio sonoro total. Una cosa es el coro, que es el epicentro, y otra cosa es el ambiente sonoro que se expande a lo largo de toda la Catedral de Zamora por el propio desarrollo devocional. Uno de los órganos se traslada del coro a la capilla mayor porque se está efectuando un culto devocional en la capilla mayor en torno a la Virgen de la Majestad y, sobre todo, porque delante de la actual mesa de altar se colocaba el altar del medio, una especie de tramoya que necesitaba un acompañamiento que es el órgano. Hemos perdido muchos significados sonoros que se han ido diluyendo en el tiempo como por ejemplo el lenguaje de las campanas o el significado identitario de algunos cantos como la Transfiguración.

–Los sacristanes son unas personas importantísimas en la época.

–Existía una jerarquía sonora. Los Sábados de Gloria la primera que tenía que sonar era la campana de la Catedral y luego, a modo de efecto dominó, sonaban las más cercanas y cuando una escucha a la otra, comienzan a sonar. Pensamos que todo el mundo iba a la Catedral a escuchar la música y la misa y no era así, es un poco como ahora que la gente acudía a su parroquia y más en ese momento cuando, desde la Edad Media la parroquia es una jurisdicción territorial, una forma de articular el espacio. Los cantos que escucha el pueblo normalmente en Zamora, que no había más que la capilla de música de la Catedral, era a su sacristán y a veces, cuando había, a su organista. El canto del sacristán era el gorigori que hasta Lorca lo cita en “La casa de Bernarda Alba”. El sacristán es un personaje fundamental era el que enseñaba la doctrina cristiana a los niños. Era una figura esencial al que le importaba muy poco cómo se interpretaba el canto llano, él interpretaba un repertorio que tenía en su cabeza. La gran fiesta para acudir a la Catedral era la Octava del Corpus, más que el Corpus, y allí acudía mucha gente. Cuando se quema la Catedral en el año 1591 dice la relación que tardó la gente en ir porque estaba alejado del centro y ni siquiera escuchaban las campanas.

–La ciudad también es un marco donde contabiliza hasta 22 rogativas.

–En las rogativas se unen una adhesión ideológica, religiosa y política e incluso el miedo, que me interesa mucho y es uno de los elementos presentes en el espacio sonoro. En las rogativas estaba completamente diseñado donde había que sonar las músicas porque era un ritual. El ceremonial es básico al igual que el organigrama social, sobre todo en la Catedral donde cada uno tiene asignado su sitio dentro del coro. La única formación estable musical de cantores e instrumentistas religiosos en Zamora era la de la Catedral y la capilla catedralicia sale fuera a determinadas fiestas. Gracias a un pleito sabemos dónde tenía que sentarse el maestro de la capilla que era un religioso. Eso nos da juego para saber dónde se colocaba la capilla y coincide mucho con los grabados que tenemos que sitúan a la capilla en la capilla mayor. No obstante, donde cantaban atrás, de manera excepcional, era en la capilla de Nuestra Madre porque era muy pequeña.

–Alude a las representaciones y usted analiza el Cuadro de la aparición de la Virgen de la Concha, donde plantea la presencia de un coro.

–Es una hipótesis mía que parte de un gesto performativo de taparse el oído para asegurarse la afinación. Lo bueno de la obra pictórica es que, a través del ceremonial establecido, planteo todo un ritual. Determinado por las fechas del cuadro sabemos qué podrían estar cantando dado que hay una imagen y un protocolo sonoro establecido. Está representada la procesión y sabemos que es el traslado oficial de una imagen, lo que me permite llevar al papel, a modo de rompecabezas, el ceremonial que tenía lugar antes y después.

–También dedica un capítulo íntegramente al paisaje sonoro imaginario.

–El paisaje imaginario para determinadas comunidades era tan real como lo que se ponía escuchar al salir de casa. Son los gritos del infierno o las visiones místicas de las monjas que van acompañadas de un aparato sonoro o el caso de tarantismo. Las tarantelas eran lo que se tocaba cuando picaban las arañas, que probablemente no hacían nada y que fuera un poco de histeria colectiva. Es muy curioso porque Isidro Aldaba, un médico del obispo de Zamora, escribió un tratado sobre sueños, presagios y magia y dedica un capítulo muy amplio al tarantismo, que en el que yo me baso para estudiar el fenómeno. Él empieza a dudar de que la picadura de un animal haga que se toque una melodía u otra para sanar. Él lo ve como algo supersticioso. Yo estudio este tarantismo desde el ámbito de los estudios de performances desde el campo de la literatura, lo que sirve para entender el rol del músico en la comunidad.

–¿Cómo llega a sus manos este tratado?

–De casualidad. Ese manuscrito no está firmado por lo que tuve que deducir quién lo había escrito por referencias que a su origen o a la ciudad. Además, se conserva mucha obra suya centrada en la medicina, que yo sepa todavía por estudiar porque es una obra compleja. Él trabajó las enfermedades desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico.