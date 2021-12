Acción, reacción: la demanda brutal de los test de antígenos en las farmacias de Zamora ha derivado en un encarecimiento de los precios que pasa de los 4 euros que costaban antes de Nochebuena a los 8 al llegar a esta fecha clave. Además de la alta demanda -causa principal, otro de los factores que influyen, según los farmaceúticos, es el medio de transporte, “ya que antes se hacía por mar, pero deberá buscarse otro sistema, quizás el aéreo, si queremos rapidez en la distribución del producto y eso es más costoso, por que lo que encarecerá su precio", apunta el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, Juan Prieto. Otro componente que tendrá una repercusión directa en el precio final de las pruebas será la producción, que se está incrementando para dar respuesta al mercado.

Las ventas de estas pruebas rápidas se han disparado en el caso de Zamora hasta en un 700% por una sobredemanda que "en solo diez días se ha comido el estocaje que las farmacias teníamos para meses", dice Prieto hasta el punto de "vender en un solo día el mismo número de pruebas de antígenos que en varios meses, hasta 90".

"Prudencia en los resultados"

El representante de los farmacéuticos zamoranos pide prudencia a quien se someta a la prueba porque “un resultado negativo no implica necesariamente que la persona no esté contagiada de COVID, sino que en ese momento no se le ha detectado”. Advierte de que “el mínimo color marrón que aparezca en el test debe considerarse un positivo, comunicarlo al centro de salud, y no acudir personalmente para evitar saturar la sanidad”. Recuerda que es preciso extremar el cuidado al realizar la prueba, seguir los pasos técnicos para no viciar el resultado del test.

