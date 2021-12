Con 69 brotes activos y 305 casos vinculados, el hospital parece que resiste aún el embate de la sexta ola y mantiene los cuatro pacientes en la UCI, aunque aumenta dos en planta. Es la excusa de las autoridades para no tomar medidas restrictivas más duras, aunque se desgañitan pidiendo prudencia a los ciudadanos. Desde hoy será obligatorio el uso de mascarilla en exteriores, pero no habrá nuevas restricciones añadidas aparte de la recomendación para que no se junte mucha gente en cenas familiares, reuniones de amigos, cotillones y cabalgatas.

El índice de reproducción del virus sigue alto, en 1,42 contagios por cada infectado, la positividad de las pruebas sigue creciendo (cada cien test que se hacen 16 dan positivo) y sólo la incidencia entre los mayores desciende.