La pandemia del coronavirus está desbocada en Zamora, sometida a un “aumento exponencial” de los casos, en palabras de la delegada de la Junta, Clara San Damián. De nuevo los contagios alcanzan cifras mareantes, 234 positivos en un solo día que suponen cinco menos que la jornada precedente, que marcó el récord absoluto, pero que igualan el anterior registro del 1 de noviembre de 2020. Unos malos resultados que se trasladan directamente a la incidencia (casos por cien mil habitantes), que subió nada menos que 118 puntos en una sola jornada, se sitúa en 902 y todo parece indicar que saltará sin mucha dificultad la barrera de los mil antes incluso de este sábado 25 de diciembre, el día de Navidad.

Con 69 brotes activos y 305 casos vinculados, el hospital parece que resiste aún el embate de la sexta ola y mantiene los cuatro pacientes en la UCI, aunque aumenta dos en planta. Es la excusa de las autoridades para no tomar medidas restrictivas más duras, aunque se desgañitan pidiendo prudencia a los ciudadanos. Desde hoy será obligatorio el uso de mascarilla en exteriores, pero no habrá nuevas restricciones añadidas aparte de la recomendación para que no se junte mucha gente en cenas familiares, reuniones de amigos, cotillones y cabalgatas.

El índice de reproducción del virus sigue alto, en 1,42 contagios por cada infectado, la positividad de las pruebas sigue creciendo (cada cien test que se hacen 16 dan positivo) y sólo la incidencia entre los mayores desciende.

El virus se extiende cada vez más por la provincia y son 130 las localidades con contagios. La incidencia a 14 días por cien mil habitantes sube a 980 casos en Zamora capital, 1.715 en Benavente, 542 en Toro, 706 en Morales del Vino, 773 en Villaralbo, 461 en Moraleja del Vino, 378 en Fuentesaúco, 960 en Villalpando, 1.899 en San Cristóbal de Entreviñas, 1.106 en Puebla de Sanabria (prácticamente la ha doblado en un solo día), 85 en Fermoselle, 695 en Alcañices, 1.491 en Santa Cristina de la Polvorosa, 862 en Coreses y 99 en Bermillo de Sayago.

En números absolutos en las últimas dos semanas se han diagnosticado en las poblaciones de más de mil habitantes 598 casos en Zamora (105 más que ayer), 304 en Benavente (27 más), 47 en Toro (diez más), 21 en Morales del Vino (cinco más), 14 en Villaralbo (dos más), 8 en Moraleja del Vino, 6 en Fuentesaúco, 14 en Villalpando (cinco más), 26 en San Cristóbal de Entreviñas (dos más), 15 en Puebla de Sanabria (siete más), 1 en Fermoselle, 7 en Alcañices (uno más), 15 en Santa Cristina de la Polvorosa (uno más), 9 en Coreses (uno más) y 1 en Bermillo de Sayago.

Entre tanto la estrategia para controlar la tercera ola pasa por los test de antígenos en las unidades móviles, aún por concretar y sobre todo las vacunaciones. En Zamora ya hay 144.048 personas con las dos dosis (85,23% de la población) y 65.786 (el 39,23%) con las tres y la idea es acelerar lo máximo posible la inmunización, que se centra ahora en el colectivo educativo con el fin de que el regreso a las aulas sea con una buena parte de los alumnos vacunados y los profesores y personal con las tres dosis.

En Zamora sigue la escasez de test diagnósticos en las farmacias, aunque algunas disponen de ellos, y los están vendiendo con límite de unidades por persona, con el fin de que lleguen al mayor número de gente posible.

TODO SOBRE EL CORONAVIRUS EN ZAMORA