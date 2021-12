“Lamentamos comunicar que, por los motivos de sobra conocidos, nos vemos obligados a aplazar la que será décima edición de "When We Were Kings... Special 90’s Night!”, han comunicado desde la organización de este concierto que ya se ha convertido en un clásico de toda una generación de Zamora cada Navidad.

“Entendemos que, aparte de las posibles restricciones que entren en vigor en los próximos días, la seguridad es lo primero y esta ha sido desde el principio una noche pensada para la celebración y la alegría. Algo a lo que, el panorama actual, desde luego no invita”, han reconocido. Se trata de una decisión que han tomado también para evitar “que músicos y público acudan al evento cohibidos, con miedo y a medio gas, además de poniendo en peligro su salud y la de sus familiares”, razonan. No se trata de una suspensión total, sino que la idea es posponer esta décima edición en una nueva fecha, aún por determinar. “Será seguramente un sábado y desde luego sin esperar a la Navidad, cuando tendrá lugar la undécima edición, cuando todo esté más calmado y sin restricciones”, explican. Se informará de la nueva fecha cuando esta sea fijada y, por último, la organización quiere agradecer “el apoyo y la implicación de todos los músicos implicados, que ya habían estado trabajando en las canciones que iban a interpretar, a Álvaro de Paz, del Avalon Café, por su eterna paciencia e incondicional apoyo, y a Alto el Fuego por el magnífico diseño del cartel”, enumeran.