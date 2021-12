Podría decirse que cada zamorano cuenta con un test de antígenos para detectar si está o no limpio de COVID. Y la afirmación está muy cerca de no ser errática, ya que las ventas de estas pruebas rápidas se han disparado “hasta en un 700% por una sobredemanda que solo en diez días se ha comido el estocaje que las farmacias teníamos para meses”, manifiesta el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, Juan Prieto Corpas.

A la llegada de las cenas de empresa por la llegada de la Navidad, se han sumado los encuentros familiares a los que los zamoranos quieren llegar seguros de que no se han contagiado del coronavirus y de que no son transmisores del mismo, esa es la única explicación a esta fiebre por hacerse con un test rápido de antígenos. El aumento de la adquisición del producto comenzó ya la última semana de noviembre y se intensificó en el puente de los días 6 y 8 de diciembre, agrega, sin dejar de crecer hasta acabar con las reservas que tenían las farmacias.

A esa circunstancia, Prieto Corpas añade otra apreciación, “calculamos que los ciudadanos han acumulado test para tener en estos días de fiesta en casa”, lo que vendría a explicar que el lunes ya hubiera dificultades para adquirir algún test y que ayer ninguna farmacia de la provincia dispusiera de unidades.

Se ha dado el caso de vender en un solo día el mismo número de pruebas de antígenos que en varios meses, hasta 90, apuntan en uno de los establecimientos situados en el centro de la capital. Sin embargo, se desconoce el total de los test vendidos en la provincia porque existe más de un canal de suministro, no solo la cooperativa de medicamentos, sino también los propios laboratorios y distribuidores autorizados, apunta Prieto Corpas.

Pero el problema no solo se ha generado en Zamora, sino a nivel nacional y europeo, explica el presidente del Colegio de Farmacéuticos, una situación insólita a la que se confía que se pueda dar respuesta en los próximos días, puesto que “la Agencia Española del Medicamento y el Consejo General de Farmacéuticos de España se están preparando para encontrar una vía de solución para conseguir el producto”.

El aumento de precio es seguro al crecer los costes finales del producto

El efecto inmediato de esta “sobredamente será el incremento de los precios” de los test de antígenos, aunque el presidente del Colegio de Farmacéuticos no puede precisar en qué porcentaje lo harán, porque “no sabemos cuántos productos de estos nos servirán”. Otro factor que influirá, apostilla, es el medio de transporte, “antes se hacía por mar, pero deberá buscarse otro sistema, quizás el aéreo, si queremos rapidez en la distribución del producto”, más costoso, por que lo que encarecerá su precio. Otro componente que tendrá una repercusión directa en el precio final de las pruebas será la producción, que debe incrementarse para dar respuesta al mercado. Hasta ahora, el consumidor pagaba entre 4 y 6 euros por unidad, lo mismo que en el resto de Europa, aclara Prieto Corpas.

El representante de los farmacéuticos zamoranos pide prudencia a quien se someta a la prueba porque “un resultado negativo no implica necesariamente que la persona no esté contagiada de COVID, sino que en ese momento no se le ha detectado”. Advierte de que “el mínimo color marrón que aparezca en el test debe considerarse un positivo, comunicarlo al centro de salud, y no acudir personalmente para evitar saturar la sanidad”. Recuerda que es preciso extremar el cuidado al realizar la prueba, seguir los pasos técnicos para no viciar el resultado del test.

