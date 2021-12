Ahora Decide se presentará a las Elecciones Autonómicas del próximo 13 de febrero como "una opción 100% zamorana". Así lo ha decidido el comité ejecutivo de una organización que, hasta ahora, no ha tenido éxito en las grandes plazas, pero sí en el medio rural, donde se sitúa como tercera fuerza de la provincia en número de alcaldías.

"Creemos que no es el mejor momento para celebrar unas elecciones, dada la situación sanitaria, pero nos vemos obligados a participar, porque en Zamora se escucha un clamor que reclama que un partido de aquí les represente", han anunciado desde Ahora Decide.

En ese sentido, el partido ha remarcado que "muchos zamoranos que apostaron en las pasadas autonómicas por los partidos nacionales han visto cómo su voto no ha servido para nada, pues solo han defendido a Valladolid y no a Zamora, y no han sido capaces ni siquiera de acabar la legislatura".

Aquellos que "estaban huérfanos de una opción electoral que les pudiera representar" tendrán en las urnas la opción de votar "una candidatura zamoranista, auspiciada desde el mundo rural, pues la fuerza electoral de este partido está en los pueblos de la provincia".

"Valoramos la convocatoria como una oportunidad para que por fin esta tierra cuente con una fuerza electoral de Zamora y para Zamora", han zanjado desde Ahora Decide, que ya concurrió a las autonómicas en 2019 sin pasar del 1,67% de los apoyos.

Este mensaje de reivindicación como fuerza zamoranista y de lucha por la tierra llega en un contexto en el que las plataformas de la Zamora Vaciada no han decidido aún si concurrirán al proceso.