Sea por una moción de censura que se antojaba inminente. Sea porque el presidente no estaba dispuesto a perder la votación de los Presupuestos Generales de la Comunidad o sea porque, como ayer dijo el propio Alfonso Fernández Mañueco, las “traiciones” de Ciudadanos hacían insostenible el pacto de Gobierno firmado tras las Elecciones Autonómicas de 2019. Sea como fuere, el panorama político de la comunidad saltó ayer por los aires a las nueve de la mañana, cuando el presidente regional anunciaba por Twitter que reformulaba su Gobierno, cesando a Igea y a todos los consejeros de Ciudadanos, disolvía las Cortes y convocaba elecciones regionales para el domingo 13 de febrero. Mañueco cierra el que ha sido el primer gobierno de coalición de la comunidad con el que ya es el primer adelanto electoral de la historia de Castilla y León. De hito histórico en hito histórico.

Fuentes internas del PP aseguran que “solo hay que hilar las declaraciones de unos y de otros” para ver lo que a su juicio es una clara connivencia del socio de gobierno, Ciudadanos, con los socialistas. En este sentido, las declaraciones que el viernes hizo la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, la zamorana Ana Sánchez, no sirvieron precisamente para apagar el fuego. Cuando el PSOE se comprometió a apoyar las enmiendas a los presupuestos de Por Ávila se produjo un avivamiento de las llamas. Las tiranteces vividas durante los últimos días con Pedro Pascual, el expopular y procurador de Por Ávila, tampoco han ayudado. El abulense, necesario para aprobar las cuentas de un Gobierno que estaba en minoría tras la moción de censura de primavera, tensó una cuerda que ha acabado por romperse. La estabilidad parlamentaria, tan necesaria para que un Ejecutivo se sostenga, estaba más en entredicho que nunca. A ello se refirió también en su comparecencia el presidente Mañueco, que incluso fue más allá y acusó a Ciudadanos, PSOE y Por Ávila de haber pactado unos presupuestos a sus espaldas. En pocas palabras, “una traición” que podría cristalizar en una nueva moción de censura del PSOE... o en otra presentada por otro partido.

Lo cierto es que el adelanto electoral sonaba con fuerza en Castilla y León desde hace meses, pero poca gente esperaba que cristalizara de forma tan repentina. Mañueco, que el viernes llamaba en Zamora a cerrar filas para presentar un “partido imbatible” en los comicios, lanzaba ya mensajes que hacían pensar en un futuro electoral cercano. Tan cercano que ha pillado por sorpresa incluso al propio vicepresidente, que se enteró de la cuestión en una entrevista radiofónica y que llamó a la emisora para volver a intervenir y lanzar un nada académico mensaje preguntándose “en qué cojones” piensa Mañueco.

Y, por si fuera poco, la noticia llega con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de camino a Zamora. En plena inauguración del AVE a Galicia. En el acto se esperaba a Mañueco, que se quedó en Valladolid para firmar la disolución de las Cortes y que no acudió a su cita con el rey. También se esperaba a Luis Tudanca, que se dio la vuelta a medio camino. El adelanto eclipsó la inauguración del tren, acto llamado a copar la actualidad y que quedó en un segundo plano ante el tsunami político desatado en Valladolid. Cuando Felipe VI pisó el andén para “al menos respirar el aire de Zamora” respiró ya un aire impregnado de ambiente puramente electoral.

El adelanto electoral conlleva un detalle no menor. En la región, salvo que vuelvan a cambiar los tiempos, las elecciones municipales y las autonómicas no volverán a coincidir. Castilla y León no es Madrid por lo que, de completarse la futura legislatura, no habría nueva cita con las urnas hasta 2026. La previsible merma en votos de Ciudadanos, el más que posible ascenso de Vox y las dificultades de Podemos marcarán las próximas semanas. “Que los castellanoleoneses decidan”, aseguró Mañueco. Así será.

La región elegirá 81 procuradores tras una campaña que comenzará el 27 de enero

Con su firma en el decreto de disolución de las Cortes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha iniciado la cuenta atrás de un largo y farragoso proceso administrativo que culminará, en una primera fase, el próximo 13 de febrero cuando los castellanos y leoneses elijan a 81 procuradores, la misma cifra que hace 30 meses, en los comicios de mayo de 2019. El reparto de escaños por circunscripciones será 15 representantes Valladolid; 13, León; 11, Burgos; 10, Salamanca; 7, Avila, Palencia y Zamora; 6, Segovia y 5, Soria. Sin embargo, al momento de la votación hay que llegar con una serie de “deberes” bien cumplimentados. El primero, tiene que ver con la Oficina del Censo Electoral, que el día 26 de diciembre los ayuntamientos deberán exponer el censo durante un plazo de ocho días para detectar las posibles irregularidades y los boletines oficiales de la provincia, el número, los límites de las Secciones Electorales, sus locales y las Mesas correspondientes a cada una de ellas. Entre el 14 y el 18 de enero, los consistorios deben sortear también a los miembros que compondrán las distintas mesas electorales. Para los partidos, el proceso administrativo comienza un poco después, el 29 de diciembre, con la designación del representante general de cada una de las candidaturas. Aún con las uvas de la Nochevieja sin digerir las distintas formaciones y agrupaciones de electores que pretendan concurrir a la cita deberán presentar ante la Junta electoral los distintos candidatos, entre el 4 y el 9 de enero, que serán proclamados definitivamente el 16 de enero y publicados en el Bocyl el próximo día 17. Según la normativa electoral, la campaña electoral deberá comenzar a las cero horas del 27 de enero y, durante su transcurso, deberán celebrarse al menos dos debates entre los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos.