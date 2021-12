El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha anunciado este lunes que "el primer paso del frente amplio liderado por Yolanda Díaz" para darle un impulso electoral a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE se dará en los próximos comicios autonómicos del 13 de febrero: "Llevamos ya tiempo articulando ese proyecto plural que aglutine a diversas fuerzas políticas, a la sociedad civil, a asociaciones y a colectivos, así que afrontamos este momento con toda la ilusión para poner fin a 35 años de gobiernos del Partido Popular; a 35 años de corruptelas, de despoblación, de precariedad y de exilio", ha enumerado el responsable de la formación morada.

Fernández ha realizado este anticipo del proyecto de la izquierda para Castilla y León tras subrayar que la convocatoria electoral anunciada por Alfonso Fernández Mañueco "es una decisión profundamente irresponsable", ahora que Castilla y León "está en pleno pico de la sexta ola de la pandemia, con un incremento desbocado de los positivos por COVID".

"Se demuestra cómo el Partido Popular únicamente está interesado en sus cuentas electorales y antepone los intereses partidistas a los de la ciudadanía", ha insistido Fernández, que ha advertido de que "no es casual que el PP y la Junta no hayan tomado ningún tipo de medida en esta sexta ola". "Esto ahora se corrobora, era todo para no perjudicarse a sí mismos en esos comicios que el Partido Popular acaba de adelantar", ha zanjado el líder de Podemos.

En la misma línea que Fernández se han manifestado los responsables de Podemos en Zamora, que trabajarán junto a los dirigentes autonómicos para dar forma a las candidaturas de cara al 13 de febrero.