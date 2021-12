La Junta de Castilla y León había llamado a la vacunación a poco más de un millar de niños zamoranos. Concretamente, los nacidos en el año 2009 que no se hubieran vacunado en el último turno y a la generación de 2010, que en este año cumple los once años. El recinto ferial de Ifeza era el lugar escogido para iniciar la inmunización a estos menores de doce años y la respuesta no ha podido ser más positiva. Sin aglomeraciones, pero sin pausas, las líneas de pinchazo trabajaron ayer durante toda la mañana y toda la tarde para administrar el compuesto de Pfizer que la Consejería de Sanidad ha indicado para este colectivo. Un proceso que se ha ejecutado con la privacidad que demanda el hecho de contar con menores de edad, pero que ha supuesto el pistoletazo de salida para la protección mediante el suero de la población de 6 a 12 años de la provincia de Zamora.

La primera jornada de vacunación contra el coronavirus para los zamoranos más pequeños se produjo a cuentagotas desde las diez de la mañana, que fue el momento en el que el recinto ferial de Ifeza abrió las puertas para que los menores, acompañados por sus padres o tutores, pudieran proceder a la inmunización. Precisamente, debido a lo delicado de la edad, responsables de la administración allí presentes exhibieron un exceso de celo para preservar la intimidad de los niños, a menudo incluso actuando en contra del consentimiento expreso de los padres para su aparición pública en un medio de comunicación, como es el caso. El dispositivo que la Junta de Castilla y León ha preparado en el recinto ferial de Ifeza ha sido el mismo que se dispuso para la vacunación de los adultos. De esta manera, se ha organizado la administración de las dosis en distintos lineales, a través de los que los menores han ido recibiendo el correspondiente pinchazo. Como en el caso de los mayores, las dosis también serán dos, separadas por ocho semanas entre la primera y la segunda inoculación. Dentro del abanico de los 6 a los 12 años, han sido los de mayor edad en comenzar con esta nueva ronda, así como aquellos con patologías o condiciones de riesgo. El resto se vacunarán a lo largo de la semana que mañana comienza y parte de la semana próxima.