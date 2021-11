El pronóstico meteorológico de este viernes en Zamora apunta a nubosidad variable durante toda la jornada. Los cielos cubiertos de primera hora de la mañana evolucionarán a cielos despejados a media mañana aunque por la tarde la nubosidad se incrementará de nuevo.

No habrá rastro de lluvias pero sí de frío: el mercurio descenderá hasta alcanzar los grados negativos con un grado bajo cero a primera hora de la mañana y las temperaturas máximas no pasarán de los 10 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante, los episodios de lluvias podrían volver a partir del sábado, jornada en la que se suavizarán las temperaturas.

La previsión meteorológica de la Aemet es similar en Toro (0/9), Benavente (1/9) y Puebla de Sanabria (-3/8 ).