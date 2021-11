Sol y frío en la misma proporción. Así será este viernes, 19 de noviembre, en Zamora, una jornada que ha amanecido despejada sin rastro de nubosidad. Y así seguirá durante el resto del día, a excepción de pequeñas nubes intermitentes que salpicarán el cielo en la segunda mitad del día, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los mercurios estabilizan sus temperaturas máximas, que siguen rondando los 14 grados, mientras que las mínimas caen hasta los 0 grados en Zamora capital.

La previsión meteorológica de la Aemet es similar en Toro (0/14), Benavente (-1/13) y Puebla de Sanabria (-2 / 13 ). Esta última deja de ser, después de cinco días consecutivos, uno uno de los territorios del país con temperaturas más bajas de madrugada.

El fin de semana se presenta con temperaturas estables y mucha nubosidad, si bien la Aemet no prevé precipitaciones hasta el lunes. No obstante, si pasas el sábado y domingo en Zamora no verás apenas el sol.