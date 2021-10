El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha defendido “el derecho y el deber” de los zamoranos a manifestarse el próximo sábado (12.00 horas, plaza de Viriato) en defensa de la sanidad pública, pero cree que la Consejería de Sanidad está haciendo bien las cosas (“somos los que tenemos más médicos por mil habitantes”) frente a la oposición socialista, que utiliza la demagogia para “alentar la ansiedad y el temor” entre los ciudadanos.

De hecho, Igea se mostró dispuesto a debatir en Zamora con el líder socialista regional Luis Tudanca o persona a quien designe sobre la sanidad autonómica.

“Nosotros naturalmente respetamos el derecho a manifestarse. Lo único que les pedimos es a algunos de los que seguramente van a sujetar esa pancarta, que aparte de sujetar la pancarta y dar gritos alguna vez hagan su trabajo y nos hagan llegar una propuesta. Llevamos esperando meses a que el Partido Socialista se siente con nosotros o debata públicamente. Yo estoy dispuesto a debatir en Zamora, en Segovia o en cualquiera de las nueve provincias de la comunidad con el señor Tudanca o con quien él designe sobre sanidad pública, no lo he conseguido y llevo meses haciéndole este ofrecimiento. Si quieren ustedes en Zamora, en un teatro delante de todos los ciudadanos hacemos un debate sobre las propuestas de las necesidades de la sanidad pública. Me temo que no lo voy a conseguir”.

“Naturalmente que los ciudadanos tienen el derecho e incluso el deber de tener una sanidad pública de calidad y lo que tenemos que hacer los políticos, sobre todo los que estamos en los puestos ejecutivos, es garantizar ese derecho”, indicó Igea. En este sentido, señaló “esta comunidad ha incrementado su gasto en Sanidad hasta superar el 7,5% del PIB y en lo que respecta a la Atención Primaria estamos en el 20% del gasto total, cosa a la que no ha llegado ninguna comunidad autónoma. Se está abordando una reforma integral para dotar de más presupuesto, de más personas, de más medios a la Atención Primaria y eso es en lo que tenemos que estar quienes gobernamos”.

El vicepresidente considera que “quienes están en política lo que tienen que hacer cuando no gobiernan, aunque lleven mucho tiempo sin gobernar, es hacer propuestas concretas. Yo no digo que la manifestación esté politizada, digo que hay gente que azuza la inquietud y los legítimos intereses de los ciudadanos de manera no responsable no porque esté de acuerdo o no lo esté con el gobierno de la Junta, sino porque no hace propuestas”.

Plataforma

La manifestación del próximo sábado en Zamora en defensa de la sanidad pública no la convoca el PSOE, sino la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, con el fin de protestar por los planes de reestructuración de la Atención Primaria, plasmados en un documento de la Consejería de Sanidad, que supondría la eliminación de unas 14 plazas de médicos rurales y la fusión de casi la mitad de los centros de salud.