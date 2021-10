La inclusión de 20 millones de euros para el proyecto de Monte la Reina en los presupuestos generales del Estado del año próximo "marca un antes y un después, es un paso muy importante para frenar la sangría poblacional" en Zamora, ha manifestado hoy el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco García, frente a las críticas vertidas en la capital por el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, a las inversiones previstas para la provincia que calificó como "tomadura de pelo" del presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez.

Blanco García puso el acento en el importante avance que supone esta consignación presupuestaria para crear el campamento militar y ha querido "refrescar la memoria, que a veces la tenemos frágil", para lo que ha recordado que el Ministerio de Defensa, bajo el Gobierno del PP, "trataba de hacer una venta directa de los terrenos a la Diputación de Zamora", documentos que leyó en su comparecencia pública, no sin abundar en que "la provincia venía perdiendo población desde 2016" a un ritmo destacado, hasta que el PSOE entró en la Moncloa en 2018. Se ha preguntado si "a nadie se le ocurrió entonces todo esto de Monte la Reina, ¿tuvo que ser unos meses después de que tomara posesión Pedro Sánchez?".

El subdelegado, que ha incidido en que "a los tres meses de ser yo subdelegado, en octubre de 2018", ya se comenzó a trabajar en la promesa electoral de crear el campamento militar, ha reiterado que los 20 millones "son suficientes" en este momento en el que "estamos con un estudio de viabilidad" y la elaboración del proyecto lleva un tiempo, "después hará falta más cantidad de dinero", de acuerdo con al inversión global estimada de 85 millones.

El campamento al detalle

Blanco García ha detallado que tal estudio de viabilidad recoge la llegada a Monte la Reina de dos batallones, compuesto por unas mil personas entre mando y tropas; una unidad de servicios, con 70 personas; un centro de comunicación, donde trabajarán 30 personas; una guardería. En cuanto a edificios, solo se mantendrían la casa del coronel y del plana mayor. El proyecto afectará a la carretera N-122, en dirección de Zamora al campamento, donde se abrirá una tercera vía para dar acceso a las instalaciones; y en dirección de Toro, una rotonda y una raqueta.

Descarta que sea preocupante que el campamento militar no figure con dotación plurianual en los presupuestos, como apuntan los populares, y vuelve a hacer especial hincapié en el compromiso del Gobierno socialista de ejecutar la obra, mientras lamentaba que el anuncio "no haya generado ilusión y optimismo a todos, parece que hay gente que estaría contenta con que no se materializase".

Respecto de esta inversión, hizo "un llamamiento a la unidad, al frente común como siempre hemos hecho" desde el PSOE "porque el proyecto es de todos y para todos los zamoranos".

Carreteras

Los 4,2 millones previstos para invertir en la conversión de la N-122 en autovía hasta la frontera con Portugal, una actuación sobre 71,4 kilómetros de carretera, ha sido otra de las partidas que ha destacado Blanco García, con especial atención a la variante de Alcañices, valorado en 25 millones de euros, "para aliviar el tráfico y mejorar la seguridad vial de la localidad, preocupante" por los camiones que atraviesan el casco urbano, "un problema que hay que abordar con la máxima celeridad". Es un proyecto en el que no se ha dejado de trabajar en el Ministerio, "ahora con el proyecto del trazado de la vía, documento esencial que incluye los bienes que será preciso expropiar para diseñarla nueva carretera, "hay dinero suficiente para empezar la obra, lo prioritario es resolver el problema grave de tráfico que hay en Alcañices que queremos solventar lo antes posible".

La partida, frente al coste global de la obra que supera los 300 millones, servirá "para agilizar los trámites administrativos, es suficiente para empezar. Hemos hecho los deberes", ha concretado mientras recordaba que el anterior gobierno del PP dejó caducar el plazo de presentación del estudio de impacto medioambiental. "Doy más importancia a agilizar los trámites burocráticos, para empezar la obra", ya que "hay un proceso administrativo muy proceloso que hacer; habrá que realizar las expropiaciones, a las que habrá recursos que hay que resolver, un procedimiento complejo".

La partida para la autovía Zamora-Benavente, con otro proyecto importante para la provincia, se llevará otros 32 millones de euros, una inversión a la que ya se han destinado "más de cien millones desde que yo soy subdelegado", en octubre de 2018. Otros 13 millones irán para el mantenimiento y conservación de carreteras para 2022, ha concretado.

Por lo demás, ha puesto el acento en el carácter social de un presupuesto que mira hacia la recuperación económica, que tildó de "justo" porque "destina más recursos para los ciudadanos que peor lo están pasando" y que apuesta por fortalecer los servicios públicos.