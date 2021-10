Hacía tiempo que no se vivían unos días de otoño tan animados en Zamora, con las calles del casco antiguo y de la zona comercial abarrotadas de gente disfrutando de unos días de merecido descanso.

Los turistas que este puente del Pilar eligieron la ciudad como destino no se fueron defraudados de su elección y descubrieron que es verdad aquel dicho de “Zamora no se ganó en una hora”, porque fueron muchos los que no pararon en una larga jornada de cultura, arquitectura, gastronomía y arte, mientras que otros optaron por dosificar su visita en varios días, a juzgar por los buenos datos de los hoteles, que rozaban el cien por cien de ocupación, algo que se veía muy lejano hace pocos meses.

La última jornada fue bien aprovechada por los turistas, que no se quisieron perder, en primer lugar, el románico de la ciudad, una de las maravillas por la que se conoce Zamora. La Catedral, el Castillo y las iglesias del casco viejo estuvieron abiertas para mostrar sus entrañas a los visitantes, que tuvieron tanto la suerte de cara con el tiempo, ya que el sol fue protagonista absoluto.

Muchos de ellos también se asomaron a los miradores que se reparten por la zona antigua de la ciudad, para llevarse un recuerdo en forma de imagen y descubrir por qué se conoce a la ciudad como la perla del Duero. A las fotografías les acompañaron en su viaje de vuelta productos de la tierra, como el vino y el queso, los más solicitados, y el estómago bien satisfecho de tapas y platos típicos como punto final a un completo viaje turístico.