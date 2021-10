El sector de las autoescuelas ha mostrado su preocupación ante lo que consideran una “uberización” de su actividad derivada de la reforma de la Ley de Tráfico mediante la que se podrá sacar el carnet teórico sin pisar uno de estos centros. Un cambio que, a juicio de la patronal, supone “la politización de la seguridad vial, que afecta a toda la sociedad y cuyo objetivo principal es evitar accidentes, proteger a las personas vulnerables y salvar vidas”. La Confederación Nacional de Autoescuelas ha anunciado que está preparando una movilización de todo el sector “para poner en conocimiento de la sociedad cómo se ha gestado” la redacción del artículo 62 de la Ley de Tráfico. “Es intolerable que la seguridad vial se venda de esta manera por intereses claramente particulares que en nada responde a la demanda de la sociedad civil y especialmente de las asociaciones de víctimas”, ha subrayado Enrique Lorca, presidente de esta organización nacional.

La patronal de las autoescuelas ha asegurado que, una corrección a tiempo de esta norma puede suponer “salvar vidas” de cara al futuro. “Como bien es sabido, y no lo decimos solo nosotros, sino que es máxima del profesor Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial, los accidentes y siniestros viales son absolutamente previsibles y evitables y en las manos del conductor estará siempre la última decisión. Para que esta sea correcta necesita estar bien formado, concienciado y muy especialmente sensibilizado con los riesgos que el tráfico conlleva”, ha señalado Lorca. “El principal y más común es considerar la tarea de conducir como una simple rutina a la que no prestamos la suficiente atención por ese mismo razonamiento. Pero las consecuencias están ahí cada día. Y nos afectan a todos los usuarios”, ha añadido. “No concebimos que no se luche desde la administración y los poderes públicos contra la violencia vial con la misma intensidad e interés que se manifiesta con otros tipos de violencia, como la de género, odio o terrorismo. Las víctimas del tráfico son muchas también, quizá más, y merecen todo nuestro apoyo y atención. Y la misma consideración” ha concluido.

Ante tal situación, la Confederación Nacional de las Autoescuelas ha anunciado que está preparando ya una movilización en toda España para reclamar que no se modifique ese artículo 62 de la Ley de Tráfico y que siga siendo obligatorio pasar por un centro de formación para sacar el permiso teórico de conducir. Una cuestión que se propone eliminar en esa reforma que se está debatiendo ahora mismo en los parlamentos nacionales, como así ha señalado la patronal a través de un comunicado recogido por este diario.