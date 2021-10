El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha procedido a la adjudicación provisional del programa de Turismo Social del Imserso, que mantenía en vilo a más de 5.000 zamoranos ante la falta de noticias y el avance del calendario. Y es que, para la vuelta de estos viajes, el Gobierno se había autoexigido dos condiciones. Por una parte, la existencia de una situación de seguridad “razonable” con respecto al coronavirus, que ya se ha alcanzado gracias a la vacunación. Y, por la otra, contar con una oferta turística suficiente que permitiera el impulso de la nueva contratación. Precisamente, en este último apartado ha sido donde ha habido problemas, lo que ha obligado a retrasar todo el procedimiento. Un paquete que en las agencias de viaje de Zamora esperan como agua de mayo, teniendo en cuenta el beneficio que obtienen por cada reserva.

El representante de la Asociación Zamorana de Agencias de Viajes (AZAV), Daniel Hernández, ha señalado que hasta la fecha ha sido todo incertidumbre respecto a estos viajes del Imserso. Y es que, dadas las circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus, “no se daban las condiciones para poder afrontar los viajes de manera segura”, como así ha refrendado ahora el Gobierno de España. “Las agencias de viajes siempre preferimos vender los viajes del Imserso, por que ganamos un dinero con cada reserva; es una ayuda muy importante en temporada baja y hasta la fecha hemos tenido la incertidumbre de si saldrían o no adelante”, ha indicado Hernández.

Sin claridad respecto al Imserso, la realidad es que los ciudadanos han buscado alternativas para salir de viaje. “Están saliendo más excursiones de las que suele ser habitual. En Zamora, prácticamente todos los sábados sale un autobús hacia Benidorm. No es tanto como con el Imserso, pero sí hay actividad”, ha detallado el representante de AZAV. No obstante, el sector todavía está recuperando el pulso después de una temporada para olvidar por culpa del coronavirus y aún es pronto para comprobar si existe o no recuperación. “Para este puente del Pilar sí que ha habido algo de movimiento, pero en general estamos más enfocados en el puente de la Constitución y la Navidad, de cara a recuperar cierta normalidad”, ha comentado.

Por lo pronto, parece que las dudas acerca de estos viajes del Imserso se disipan y, tras la adjudicación provisional por parte del Gobierno de España, en las próximas semanas se procederá a realizar los trámites preceptivos de presentación de documentación de las adjudicatarias para la formalización de contratos. Además, se están preparando las más de tres millones de comunicaciones dirigidas a las personas beneficiarias en las que se indicarán las fechas concretas de inicio de la comercialización de los viajes. En cuanto al programa de Termalismo, el proceso de contratación está “avanzado” para atender a la demanda de plazas que los usuarios han solicitado hasta el 1 de octubre.

La provincia de Zamora, de acuerdo a lo que dicta el histórico de los últimos años, contará con unas 5.000 plazas para viajar con el programa de Turismo Social del Imserso y en torno a 1.200 plazas para el programa del Termalismo. En total, alrededor de seis mil personas que están esperando para ver si pueden acudir a este tipo de viajes o deben esperar un año más, teniendo en cuenta que el pasado 2020 se suspendió toda actividad a causa de la irrupción de la pandemia de coronavirus. Por primera vez, se ve la luz al final de este oscuro túnel.