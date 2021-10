Carolina África es la autora, directora y actriz de las obras que acoge este fin de semana el Teatro Principal “Vientos de Levante”, ayer y “Verano en diciembre”, hoy a partir de las 20.30 horas.

–Usted es una mujer polifacética, actriz, directora y dramaturga. Desde esta última faceta ¿qué le mueve a escribir sobre la vida cotidiana, sobre lo que podemos vivir cada uno de nosotros en nuestro día a día?

–Entender conflictos como la guerra o el amor es algo demasiado grande y la única forma en la que podemos procesarlo en nuestra alma es a través de las cosas pequeñitas. Los actos cotidianos son los que nos definen en el fondo, tanto políticamente como sentimentalmente. Siempre pongo la mirada en personas que pueden parecer invisible, pero que cuando uno se toma el tiempo es donde te puedas sentir reconocido.

–Su acercamiento es muy íntimo ¿por qué adopta este punto de vista?

–Es una capacidad de observación en la que hay que desprejuiciarse mucho. Los grandes errores que a veces se ven en las películas o en las series son que los personajes suelen ser o buenos o malos, todo es blanco o todo es negro. Todas las almas humanas tienen una parte oscura y una parte luminosa y en esos detalles pequeños podemos apreciar en esencia como se es en verdad. Me gusta observar desde lo muy pequeñito.

–En sus obras hay muchos personajes femeninos ¿lo hace para dar visibilidad a la mujer?

–Lo que me interesa como actriz son los personajes potentes con conflictos potentes. Creo que la ficción está falta todavía de personajes femeninos potentes. En la función de hoy (por ayer) “Vientos de Levante” aparecen dos hombres y en “Verano en diciembre”, es una saga de mujeres porque es el universo en el que yo he crecido. Esta obra tiene mucho de homenaje a mi familia, donde somos todas hermanas chicas, mis abuelas fueron importantes en nuestras vidas tuvieron vidas muy longevas y las cuidamos… No es un planteamiento que haya hecho a priori, obviamente soy actriz y como estoy en las funciones siempre tiendes a crear personajes que te apetece interpretar. En la compañía somos todas las socias mujeres y lo que nos interesa son los personajes que tengan aristas, conflictos y recorrido.

–¿Habitualmente plasma en sus textos aspectos de su vida?

–Yo creo que solo puedo escribir de aquello que amo, que conozco o me duele. El punto de partida son cosas que me han sacudido y mezclo realidad y ficción para ir más lejos, para trascender la anécdota cotidiana de uno, lo que hace que el espectador se vea reflejado porque hay un punto de partida de verdad que igual que es mío es de quien se sienta en la butaca.

–¿Qué le interesa que aporten los actores?

–Lo que me interesa sobre un escenario es la capacidad de un actor de ser camaleónico y de llegar al espectador. En estos trabajos, los actores doblamos personajes, lo que supone un ejercicio muy jugoso para los intérpretes y para el espectador también resulta gustoso de ver.

–¿Cómo encara interpretar a personajes que usted misma ha escrito?

–Escribo los personajes que me hubiera gustado interpretar sobre el escenario y el hecho de la dirección se debe a que cuando uno escribe sueña de qué manera lo quiere y al final lo que tiene que hacer el director es materializar ese sueño. Suelo elegir personajes que, en algún momento, observan desde fuera, porque es la manera que me permite poder distanciarme y poder dirigir al elenco y a mí. Me permite tener una visión más global, aunque cuando estoy en el escenario paso a ser una actriz más.

–¿Qué le movió a formar parte de La Belloch Teatro?

–Tras regresar de Buenos Aires donde escribí “Verano en diciembre” el panorama que me encontré era desolador por la crisis y no había muchas oportunidades de trabajo, por ello nos juntamos cuatro amigas con mucha capacidad de trabajo. Decidimos que si no nos llegaban los trabajos teníamos que generarlos. Empezamos a ensayar en una casa. Cuando me dieron un premio invertí el dinero y cogimos un local. Nos hicimos asociación cultural y luego ya compañía. Fuimos creando entre nosotras todo. Desde entonces han pasado diez años y hemos llevado a cabo ocho proyectos.